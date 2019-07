Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 13 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

L’OROSCOPO DI DOMANI DI TPI

Ecco le previsioni di domani, sabato 13 luglio 2019, segno per segno.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, in questo sabato vi sveglierete con addosso energia da vendere. Siete esplosivi e di ottimo umore, due condizioni che non ricorrevano insieme da un bel po’. È il momento di approfittarne togliendosi di dosso un po’ di grigiume per indossare colori che si abbinino meglio al vostro stato d’animo.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, protagonista di questo fine settimana sarà l’amore. Se in passato vi siete concessi a metà al vostro partner, nel futuro le stelle prevedono un atteggiamento di maggior trasporto. Vi piacerà urlare i vostri sentimenti al mondo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in opposizione non fa sperare in una giornata particolarmente positiva. Eppure il vostro stato d’animo un po’ triste e nostalgico può essere quello giusto per stare un po’ soli con voi stessi a riflettere sui progetti futuri e su ciò che del passato merita di essere recuperato.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, fate attenzione perché questo week end sarà molto importante per voi. Dopo un periodo di apatia, infatti, sono in arrivo ricche novità che ridoneranno gioia e colore al vostro stato d’animo. Non fatevele sfuggire.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Leone, se avevate intenzione di lanciare il guanto di sfida a qualcuno è arrivato il momento di farlo. Le stelle, infatti, fanno il tifo per voi. Finalmente riuscirete a dimostrare, in primis a voi stessi, la vostra forza d’animo e la tenacia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE PREVISIONI PER L’ESTATE

Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, preparatevi perché per voi non sarà un bel fine settimana. Nel giro di 24 ore tutto quello che non va verrà a galla e dovrete rimboccarvi le maniche per affrontarlo. Sarete anche tentati di smascherare qualcuno che, da tempo, crede di potervi prendere in giro senza che voi ve ne accorgiate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, vi sentite stanchi. Non fisicamente, ma più mentalmente. Non riuscite più a ragionare con la giusta calma, ma anzi, un pensiero non fa che travolgere l’altro e in testa vi sembra si stia combattendo una vera e propria guerra. Forse è il caso di fermarsi e fare un bel viaggio chiarificatore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Scorpione, è estremamente importante badare alle vostre finanze in questi giorni. Non è proprio il momento di togliersi gli sfizi, ma più quello di iniziare a mettere da parte “scorte” per fronteggiare momenti peggiori. Vi sentite lavorativamente parlando molto instabili e questo non fa che aumentare le preoccupazioni finanziarie.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete chiuso una storia molto importante solo da qualche tempo e già vi sembra di voler tornare sui vostri passi. Fate molta attenzione perché l’abitudine può facilmente essere scambiata per mancanza. Non rimuginateci troppo e guardate avanti: le stelle sono dalla vostra parte e vi trascineranno verso nuovi incontri.

Cari Capricorno, siete persone molto testarde e spesso vi trovate a prendere delle decisioni, anche importanti, senza prendere in considerazione le opinioni di chi non vuole altro che il vostro benessere e felicità. Fate attenzione perché anche così si trascurano gli affetti più cari.

Cari amici dell’Acquario, finalmente in questo fine settimana vorrete confrontarvi con il prossimo. Soprattutto in amore sono tantissimi gli argomenti da affrontare e questa volta non vi tirerete indietro. Una bella cena con il partner con buon cibo e buon vino alleggerirà il tutto.

Cari amici dei Pesci, è arrivato il momento di venire a capo di alcune questioni che sono nate all’interno di casa. Anche se trovare una soluzione non è certo impresa facile, soprattutto quando si ha a che fare con persone che non sanno ascoltare le esigenze altrui.