Dopo la nonna, anche gli amici. Sembra proprio che Meghan Markle non si accontenti mai, e che abbia gradualmente isolato suo marito Harry dagli amici più stretti.

Quindi il cambiamento di Harry non riguarderebbe solo il rapporto con la Regina Elisabetta, che non apprezza molte delle scelte compiute da Meghan per la vita familiare della coppia, ma anche i suoi affetti storici.

Secondo quanto dichiarato dall’amica comune a entrambi e personaggio televisivo Lizzie Cundy, la persona che li ha fatti conoscere, gli amici intimi di Harry incolpano la duchessa di Sussex di aver ostacolato la relazione con il principe.

Forse a causa degli impegni regali, o forse perché il piccolo Archie toglie via troppo tempo alla coppia, o ancora perché Meghan non ama che Harry consumi alcol.

Il risultato è che lo stretto circolo di amici di Harry è deluso da entrambi.

“È un peccato, perché Harry ama i suoi amici. Credo sia molto triste che molti degli amici che conosco siano stati messi da parte a causa di Meghan”, ha detto Lizzie Cundy al programma TV Fabulous Digital. “Ma Harry ha bisogno dei suoi amici. Sono il suo mondo”.

E invece, da quando il Duca e la Duchessa di Sussex si sono sposati, Tom Inskip e Astrid Harbord, i migliori amici di Harry, sono stati costretti a prendere le distanze.

Tom Inskip, anche detto Skippy, è stato uno dei complici di Harry durante la celebre “notte brava” in cui il principe fu scoperto a giocare a biliardo nudo con alcune showgirl nella suite di un hotel, nel 2012. I due si erano conosciuti in College, a Eton, e da allora erano rimasti sempre molto uniti.

Probabilmente per questo Meghan non apprezza la compagnia dell’amico, e ha costretto Harry a starci lontano per paura che potesse essere una tentazione per il marito.

Eppure i due erano inseparabili, e hanno condiviso nel tempo anche momenti importanti per la vita di entrambi, tra cui il matrimonio di Inskip in Jamaica, due anni fa, a cui il principe era presente, tra l’altro insieme alla futura moglie.

Ma distanza di due anni quell’amicizia si sarebbe sgretolata, e sembra che Inskip e Astrid non siano stati inclusi in una serie di eventi ufficiali organizzati dalla coppia a Buckingham Palace. Secondo Lizzie, quello che gli amici denunciano è plausibile: d’altronde Meghan ha rotto ogni rapporto anche con lei, che li aveva fatti conoscere, dopo il matrimonio con Harry.

