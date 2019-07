Forbes ha pubblicato la lista delle star più pagate al mondo

È Taylor Swift la star più pagata del mondo secondo Forbes.

Nel 2018 la popstar e attrice aveva incassato la cifra astronomica di 266,1 milioni di dollari grazie al Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour, ma il 2019 è iniziato benissimo, visto che fino ad ora ha guadagnato già 185 milioni di dollari, grazie anche al successo dei suoi due ultimi singoli ME! e You Need To Calm Down.

Puntuale come sempre arriva Forbes a stilare la classifica delle celebrities più pagate nel 2019. La nota rivista statunitense di economia e finanza fa i conti in tasca alle star e piazza al primo posto proprio la cantautrice statunitense.

Al secondo posto c’è l’imprenditrice e modella Kylie Jenner, con 170 milioni di dollari a fronte di un patrimonio netto di un miliardo. I suoi introiti sarebbero derivanti principalmente dalla linea beauty Kylie Cosmetics. Il terzo posto è occupato dal rapper Kanye West che ha incassato 150 milioni di dollari anche grazie alle numerose collaborazioni con il mondo della moda.

Due donne in cima alla classifica, mentre al terzo posto arriva Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino guadagna ben 80 milioni di dollari all’anno. Nel 2019 il calciatore ha incassato 127 milioni di dollari, anche grazie allo sponsor Adidas.

Al quinto posto si piazza il cantante britannico Ed Sheeran, che nel 2019 ha un conto in banca da 110 milioni da 110 milioni di dollari. Nella classifica tornano ancora i calciatori: al sesto posto con 109 milioni di dollari si piazza il numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo; al settimo Neymar che quest’anno intasca 105 milioni di euro.

Torna la musica all’ottavo posto della classifica di forbes delle star più pagate con la rock band The Eagles, con 100 milioni di dollari incassati nel 2019. Al nono posto troviamo Phil McGraw, anche noto come Dr. Phil nonché conduttore dell’omonimo show, con 95 milioni di dollari. A chiudere la Top 10 c’è il pugile Canelo Alvarez con 94 milioni di dollari sul conto.

