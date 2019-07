Moonlight film | Rai 3 | Trama | Cast | Streaming | Mahershala Ali | Oscar

Moonlight è un film del 2016 scritto e diretto da Barry Jenkins che va in onda questa sera, 11 luglio 2019, su Rai 3, a partire dalle 21.20.

La pellicola, basata sull’opera teatrale In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney, ha riscosso un grande successo di critica, aggiudicandosi il premio per il miglior film della National Society of Film Critics, il Golden Globe per il miglior film drammatico e tre premi Oscar per il miglior attore non protagonista, per la migliore sceneggiatura non originale e per il miglior film.

Si tratta, inoltre, del primo film a tematica LGBT ad aver ottenuto tutti questi riconoscimenti, oltre che il primo con un cast interamente composto da afroamericani (tra cui Mahershala Ali, il premio Oscar di Green Book che per questo film vinse la sua prima statuetta come attore non protagonista). Moonlight è infine considerato dalla critica cinematografica “uno dei film migliori della storia”.

Moonlight film | Trama

Moonlight racconta la storia di Chiron, un ragazzo omosessuale di colore, sviluppandola attraverso le tre fasi della sua vita: l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. Lo stesso personaggio, infatti, è interpretato da tre diversi attori, tutti di grande talento, come Alex Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes.

Chiron, nato e cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, è un bambino estremamente sensibile e insicuro che diventerà un adolescente costantemente bersagliato dagli scherni dei suoi coetanei proprio per la sua identità sessuale. Infine, anche nell’età adulta, il protagonista cerca con fatica di trovare il suo posto nel mondo (e di starci bene).

Si tratta di un film estremamente intimo e poetico che affronta i grandi temi della famiglia, dell’amicizia e dell’amore; Barry Jenkins, alla direzione del film, con questa storia ha voluto dimostrare come alcuni momenti centrali della nostra esistenza siano di fondamentale importanza per definire la nostra identità e stabilire il nostro destino.

Moonlight film | Cast

Il film scritto e diretto da Barry Jenkins, come anticipato, vede tra i suoi interpreti anche Mahershala Ali, l’attore che quest’anno si è aggiudicato il suo secondo premio Oscar come attore non protagonista con Green Book. Ma fu proprio Moonlight a fargli guadagnare, per la medesima categoria, la sua prima statuetta d’oro, la prima attribuita a un musulmano.

Di seguito il cast completo con i rispettivi ruoli interpretati:

Trevante Rhodes – Chiron

André Holland – Kevin

Janelle Monáe – Teresa

Ashton Sanders – Chiron adolescente

Jharrel Jerome – Kevin adolescente

Alex Hibbert – Chiron bambino

Jaden Piner – Kevin bambino

Naomie Harris – Paula

Mahershala Ali – Juan

Patrick Decile – Terrel

Moonlight film | Streaming e diretta tv

Il film va in onda stasera, giovedì 11 luglio 2019, in prima serata dalle 21.20 su Rai 3.

Rai 3 è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 503. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa? Niente paura, potete recuperare il film su RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare il film anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di RaiPlay.