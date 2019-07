Oroscopo di oggi 10 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 10 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 10 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 10 luglio 2019

Amici dell’Ariete, avete la Luna in opposizione al segno, questo può essere il momento giusto per superare degli ostacoli a livello emotivo che vi rendono piuttosto impacciati sotto vari punti di vista. Questo vi rende poco soddisfatti.

Cari Toro, Mercurio in Leone vi rende poco propensi a considerare il punto di vista altrui. Siete molto presi da voi stessi e date quindi poca importanza a quello che dicono e pensano gli altri. Dimostratevi più aperti al dialogo.

Oroscopo di oggi 10 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, una giornata in cui tendete a spettegolare di tutto e con tutti. Attenti però perché questo potrebbe causarvi qualche attrito con le persone che vi circondano e che potrebbero non apprezzare questo modo di fare.

L’oroscopo di oggi vi invita a fare un’attenta riflessione sulle vostre abitudini. Dovete forse fare un passo avanti rispetto ad alcuni modi di fare del passato. Apritevi con fiducia al futuro, anche se questo significa cambiare radicalmente, persino nei rapporti interpersonali.

Amici del Leone, continua per voi un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, grazie all’influenza positiva di Marte e Mercurio. Attenzione ad Urano in Toro, che vi può rendere in questo 10 luglio troppo dispotici e possessivi.

Oroscopo di oggi 10 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, sul lavoro dovete aprirvi ad altre avventure e possibilità: se ciò che fate non vi soddisfa più, è il momento di cambiare aria. Le stelle sono dalla vostra parte. Inoltre se le soluzioni adottate finora non vi soddisfano, cambiate prospettive.

Amici della Bilancia, avete la Luna nel segno. Approfittatene se volete vivere una giornata all’insegna delle emozioni forti e per raggiungere finalmente gli obiettivi che vi siete prefissati. Bene l’amore, soprattutto per chi è single.

Amici dello Scorpione, l’oroscopo di oggi 10 luglio 2019 vi vede particolarmente gelosi e possessivi. Imparate a fidarvi di più del vostro partner, senza lit imitare i suoi spazi e la sua privacy. Ci vuole poco altrimenti per litigare inutilmente.

Oroscopo di oggi 10 luglio 2019 | Sagittario

Marte e Mercurio che sono in Leone vi fanno sentire particolarmente euforici, pieni di vitalità e tanta energia da investire in tutto quello che fate. Non dimenticate di curare il vostro fisico e la salute: approfittate per fare sport.

Cari Capricorno, le persone che reputate frivole e non al vostro livello tendete a scartarle, a non dare rette alle loro opinioni. Questo atteggiamento altezzoso non fa che complicare il rapporto con chi vi circonda.

Amici dell’Acquario, l’opposizione di Marte e Mercurio vi rende nella giornata di oggi 10 luglio 2019 particolarmente nervosi e dispotici nei confronti di chi vi circonda. Considerate anche le opinioni altrui, non solo le vostre.

Cari Pesci, avete da tempo dei progetti in ballo: portateli avanti con entusiasmo e fiducia, senza rinunciare ai vostri sogni. Presto tutto si risolverà, le cose migliorano in breve.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.