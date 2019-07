Heather Parisi si scaglia contro il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai: “A far carriera il sovranismo aiuta”

Continua l’eterna querelle fra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Dopo la presentazione dei palinsesti Rai e la nomina della Cuccarini a conduttrice di La Vita in Diretta al posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, la showgirl statunitense non si è risparmiata uno dei suoi commenti al veleno.

Sulla sua pagina Twitter, Heather Parisi ha reagito così alla notizia: “Non scherziamo- ha scritto- Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paiono di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto.

Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi è di nuovo guerra

Con queste parole, non direttamente indirizzate alla Cuccarini ma il cui riferimento è comunque chiarissimo, Heateher Parisi allude alle dichiarazioni della collega dello scorso gennaio, quando Lorella Cuccarini scrisse sempre su Twitter: “Bloccare l’immigrazione è di destra? No, è sacrosanto”.

Il post era stato ripreso dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale aveva lodato il buonsenso della conduttrice 53enne.

“Sono convinto che quelle di Lorella Cuccarini siano parole di buonsenso in cui si riconosce la grande maggioranza degli italiani”, aveva scritto il vicepremier.

Heateher Parisi sembra perciò accusare indirettamente la Cuccarini di adeguarsi alle dinamiche di potere e di prenderne i vantaggi. Prevedibilmente, Lorella Cuccarini non ci sta e parte al contrattacco.

“Dopo 35 anni di carriera credo che questo parli da se: sono una persona indipendente che non ha mai chiesto nulla nella vita e quello che ho fatto l’ho fatto perché ho lavorato sodo e ho incontrato persone che hanno creduto in me”, ha risposto la showgirl.

E ha concluso: “Per il resto sono una persona che ama dire le cose che pensa come ogni cittadino ma sono molto lontana dalla politica, me lo avevano pure chiesto tantissimi anni fa ma non ne ho mai voluto sapere”.