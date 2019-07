Jova Beach Party a Rimini: slitta l’apertura dei cancelli causa maltempo, ecco il nuovo orario

Jova Beach Party Rimini | Maltempo | Oggi | 10 luglio 2019 | Concerto | Cancelli

Tutto è pronto per la prossima tappa del Jova Beach Party, che si terrà stasera 10 luglio 2019 sulla spiaggia di Miramare a Rimini. Il maltempo che ha ha investito l’Emilia Romagna a partire da questa mattina potrebbe però mettere a rischio il normale svolgimento dell’attesissimo concerto.

Nella giornata di oggi, gli organizzatori hanno annunciato che l’apertura dei cancelli è stata posticipata dalle 14 alle 15 “causa delle condizioni meteo incerte”.

Dopo il debutto del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro il 6 luglio scorso, Lorenzo Cherubini e i suoi ospiti selezionati sono attesi sul lungomare di Rimini Terme, dove si prevede il pienone fra le 16 e mezzanotte di oggi.

In questa occasione il cantante romano farà un tuffo nel passato per tornare dj, come ai tempi degli esordi della sua carriera. Il Jova Beach Party non è infatti un semplice concerto. Si tratta di una festa in spiaggia della durata di diverse ore, con palchi, stand e ospiti diversi. Fra gli artisti selezionati dal Jova, stasera ci saranno Raf, Duo Bucolico e Orchestra Grande Evento di Moreno Il Biondo.

A Lignano, Jovanotti ha riunito ben 45 mila persone e per oggi è previsto un altro pienone (sempre che il maltempo che minaccia l’Emilia Romagna non ci si metta di mezzo). Ma non c’è solo il maltempo a mettere i bastoni fra le ruote al Jova Beach Party, entrato nel mirino degli ambientalisti.

Questi ultimi hanno sottolineato con un esposto che la tappa di Rimini mette a rischio la vita di quattro pulcini fratino, una specie protetta che ha nidificato in Emilia Romagna, proprio nella zona adibita al concerto di oggi.

Malgrado i contrattempi, comunque, Jovanotti ha confermato stamattina che il party partirà, oggi, alle 15,30 e lo ha fatto con un post su Instagram intriso del suo solito entusiasmo.

“RIMINIIII! oggi la musica live iniza alle 15,30! vi aspettiamo, venite a passare una grande giornata in riva al mare nella riviera piu ballerina del mondo!”, ha scritto il cantante sui social.

