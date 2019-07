Totti e Ilary, story su Instagram in spiaggia ma i fan notano un particolare: “Vergogna” | VIDEO

Totti e Ilary al mare – Dopo Ibiza e Formentera, Francesco Totti e Ilary Blasi stanno continuando le loro vacanze sul litorale laziale a Sabaudia.

L’ex capitano della Roma appare sereno e rilassato dopo l’addio alla squadra giallorossa e si sta lasciando andare a diverse stories su Instagram dove conta quasi 3 milioni di follower.

Peccato che, in alcune di queste, compaiano dei dettagli che spesso non giovano a suo favore. Tra queste il video in cui riprende la conduttrice e showgirl romana intenta a fare acquisti da un venditore ambulante sulla spiaggia.

Nel filmato sua moglie è chinata per terra mentre guarda dei parei colorati sulle note del tormentone di J-Ax “Ostia Lido”: “Cosa importa se sognavi Puertorico?

Ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido, Brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare”, scrive l’ex attaccante giallorosso.

Lo shopping “illegale” però non è piaciuto molto ai fan sui social che hanno rimproverato il loro beniamino: “Francè non sarebbe proprio legalissimo…”, si legge sul profilo dell’account Instagram La nostra Roma.

“Perché una come Ilary dovrebbe ridursi a comprare dai vucumprà?”, si legge in un altro commento. Insomma un’altra polemica social dopo il video postato sempre sullo stesso social network in cui si vede l’ex campione del mondo alla guida della sua macchina senza cintura di sicurezza così come anche tutti gli altri passeggeri a bordo.

Insomma ogni gesto dell’ex numero 10 sembra proprio che non possa passare inosservato anche se altri, invece, hanno fatto onore a Totti come il video in cui l’ex calciatore è in fila al bar per comprare un’insalata di riso.

Francesco Totti e Ilary in un video su Instagram, ma i fan notano un dettaglio | VIDEO