Belen Rodriguez posta una foto sexy sui social ma i fan notano un dettaglio: “Che orrore”

Belen Rodriguez peli – Belen Rodriguez mai avrebbe pensato che una sua foto sexy postata sui social avrebbe provocato tutte queste polemiche. La showgirl e conduttrice argentina è solita allietare i suoi follower su Instagram con pose ammiccanti ma stavolta l’effetto è stato un altro rispetto a quello sperato.

La Rodriguez ha pubblicato una sua immagine senza trucco distesa sul letto e con un braccio allungato verso il capo: proprio questa mossa ha scatenato commenti duri e sarcastici. Gli haters infatti hanno notato i peli sugli arti superiori della showgirl.

“Che schifo, fatti una ceretta”, “Orrore, da te non me lo sarei mai aspettato”. La 34enne di Buenos Aires però ha stupito anche positivamente alcune follower: “Menomale, non sono l’unica a non togliere i peli sulle braccia”, “Avrà pure i peletti sulle braccia, ma è sempre bellissima”, si legge in vari commenti al post che ha ottenuto 140mila like.

Insomma la conduttrice di “Tu si que vales” , che tornerà a settembre, come al solito fa discutere.

Nel frattempo prosegue a gonfie vele il ritorno di fiamme con l’ex Stefano De Martino con cui dovrebbe convolare in seconde nozze il prossimo 20 settembre a Ibiza.

Per quanto riguarda l’ex ballerino di “Amici”, nella prossima stagione televisiva, De Martino sarà impegnato nuovamente con il programma comico “Made in Sud”.

“Ti mangio tutto”: la proposta hot di Belen a Stefano De Martino. Passione senza freni su Instagram

Belen nuda a letto: gli scatti a Ibiza fanno il giro del web | FOTO