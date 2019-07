Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 8 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 8 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 8 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 8 luglio 2019 | Gemelli | Leone | Vergine | Scorpione | Sagittario | Pesci

Secondo Paolo Fox, tra i segni fortunati vedremo i Gemelli, che passeranno ottimi momenti con il partner dopo un periodo di crisi ormai alle spalle.

Molto bello anche il lunedì del Leone, che grazie all’influenza di alcune stelle benevole riceverà un’ottima notizia dal punto di vista lavorativo e non disdegnerà neanche la piacevole compagnia del partner.

Benissimo la Vergine, in forma dopo una serie di malesseri fisici che ne hanno condizionato l’umore nelle scorse settimane, e lo Scorpione, che farà valere tutto il suo fascino facendo letteralmente impazzire il partner.

Infine, sarà una giornata positiva anche per gli amici del Sagittario, di buonumore grazie all’arrivo dell’estate, e per i Pesci, che invece amano non avere sorprese e dopo un periodo tribolato vivranno finalmente una giornata di relax.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 8 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è l’Ariete, che vive un periodo poco florido a causa del lavoro, che genera stress e aspettative troppo alte per essere soddisfatte.

Sarà inoltre una giornata di grande nervosismo per il Toro, a causa di alcune spese improvvise che ne limitano la tranquillità economica, e per la Bilancia, spossata dal caldo e da una brutta notizia ricevuta ieri.

