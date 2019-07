Hawaii Five 0 anticipazioni | Rai 2 | Puntate | 8 luglio 2019 | Stagione 8

HAWAII FIVE 0 ANTICIPAZIONI – Questa sera, lunedì 8 luglio 2019, va in onda un nuovo appuntamento con Hawaii Five 0, la serie televisiva reboot di Hawaii Squadra Cinque Zero prodotta negli anni ’60.

Quella che va in onda questa sera su Rai 2 è l’ottava stagione e vede la trasmissione dell’episodio sette e otto, intitolati rispettivamente “Incidenti” e “Identità nascoste”.

Di cosa parla Hawaii Five 0? Steve McGarrett è un tenente comandante Navy SEAL che ritorna a Honolulu (sua città natale) per investigare sulla morte del padre, che pare sia stato ucciso da una banda di criminali noti a Steve.

L’uomo metterà in piedi, sotto consiglio del governatore, una speciale task force della State police per combattere la criminalità nascente dell’arcipelago.

Cosa vedremo in queste nuove puntate in onda su Rai 2?

Hawaii Five 0 anticipazioni | Puntate | 8 luglio 2019

Nella settima puntata dell’ottava stagione, intitolata Incidenti, vedremo McGarrett in compagnia di Alex, appena ripescato all’aeroporto, che riceve una chiamata da Junior che lo informa di una rapina in banca.

Al loro arrivo, i criminali si sono già dati alla fuga attraverso un tunnel e i tre dovranno acciuffarli.

Tani protegge nel frattempo dall’arresto durante un blitz mentre Adam è costretto a tornare a casa senza Kono.

Nell’ottava puntata intitolata Identità nascoste invece vedremo la Five-0 chiamata a indagare su uno schianto aereo, di cui è rimasto vittima il celebre stuntman Jason Sachs.

L’NTSB prova a vietare loro l’accesso alle prove del caso per insabbiare il tutto, ma il team riesce a prendere in custodia l’investigatore capo Callahan. Quello che emergerà dalle indagini è che il vero Sachs è morto sei anni prima e la nuova vittima, spacciata al suo posto, è Luke Nixon, un informatore che si era infiltrato all’interno della famiglia criminale di Guillermo.

Hawaii Five 0 vi aspetta questa sera con l’episodio 7 e 8 dell’ottava stagione su Rai 2 alle ore 21:20.