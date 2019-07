Finlandia vacanze gratis felicità | Una vacanza gratis per (ri)apprendere l’arte della felicità. In un mondo che va sempre più veloce e in cui i ritmi lavorativi sembrano sempre più spesso sbranarci vivi, la Finlandia si impone al pubblico come un’alternativa allettante.

Firenze, riapre una delle storiche buchette del vino: ecco cosa si nasconde dietro

Nominata per la seconda volta consecutiva “il paese più felice del mondo“, la Finlandia è la meta perfetta per allontanare lo stress, immergersi nella natura e rimettersi in contatto con il proprio “io-felice”. Per farlo, sarete accompagnati dai maestri della felicità i finlandesi stessi.

Ma come è possibile? Il programma Visit Finland ha collaborato con alcuni abitanti del posto e ha messo in piedi il concorso online Rent a Finn (affitta un finlandese). Tutti possono partecipare, e ai fortunati vincitori viene assegnata una vacanza interamente pagata in cui sarete ospiti del vostro “mentore spirituale”, che vi svelerà molti dei segreti di questa terra pacifica.

500 euro al mese per vivere in Paradiso: benvenuti sull’isola greca di Antikythera

“Il nostro segreto è nella natura”, spiega Visit Finland. “Gli altri vanno in psicoterapia, i finlandesi invece si mettono un paio di stivali di gomma e vanno nei boschi”: questo il mantra che si legge sul sito di Rent a Finn, in cui si specifica che i bandi estivi sono chiusi, ma che è sempre possibile partecipare attraverso l’hashtag.