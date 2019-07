MotoGp Germania 2019 risultato | Vincitore oggi | Podio | Sachsenring

C’era grande attesa oggi, domenica 7 luglio 2019, per il risultato della gara di MotoGP in Germania. Al Sachsenring, infatti, si correva il gran premio numero nove della stagione di motociclismo, un appuntamento amato dai fan di questo sport per l’alto tasso di spettacolarità del circuito.

La gara, trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport e solo in differita su Tv 8, è iniziata alle ore 14. Alla fine, a tagliare il traguardo per primo è stato – come da pronostico – ancora Marc Marquez, autentico dominatore del mondiale in corso.

Lo spagnolo dell’Honda è stato protagonista di una gara in solitaria. Partito in pole, è andato subito in fuga mettendo una distanza di sicurezza dagli inseguitori.

Dopo un solo giro, invece, ha dovuto abbandonare la gara Fabio Quartararo, partito secondo ma scivolato in una delle ultime curve del tracciato. Al diciottesimo giro, poi, un’altra caduta decisiva, quella di Alex Rins, che nel frattempo si era arrampicato fino alla seconda posizione, alle spalle di un Marquez che ha fatto una gara solitaria, in fuga, fin dall’inizio.

Grande lotta, invece, alle spalle dello spagnolo (campione del mondo e leader della classifica generale di quest’anno), con Vinales, Crutchlow, Petrucci, Dovizioso, Miller, Mir e – più staccato – Rossi a contendersi gli altri due posti sul podio a suon di sorpassi e controsorpassi.

MotoGp Germania 2019 risultato | La griglia di arrivo

Marc Marquez Maverick Vinales Cal Crutchlow Danilo Petrucci Andrea Dovizioso Jack Miller Joan Mir Valentino Rossi Franco Morbidelli Stefan Bradl Tito Rabat Pol Espargaro Andrea Iannone Takaaki Nakagami Karel Abraham Hafizh Syahrin Francesco Bagnaia Miguel Oliveira Fabio Quartararo (ritirato) Alex Rins (ritirato) Aleix Espargaro (ritirato) Johann Zarco (ritirato)

MotoGp Germania 2019 risultato | Come erano andate le qualifiche

Nelle qualifiche di sabato 6 luglio 2019 ha dominato Marc Marquez, un vero e proprio esperto del Sachsenring. Basti pensare, infatti, che il pilota spagnolo campione del mondo in carica è alla decima pole consecutiva in Germania.

A contendergli la prima posizione sulla griglia di partenza erano stati Quartararo e Vinales, che alla fine però si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo, a poco più di due decimi.

A seguire, Rins, Miller e Crutchlow. Deludenti invece le qualifiche delle due Ducati, con Petrucci e Dovizioso che alla fine si sono qualificati solo 12esimo e 13esimo. Come anche Valentino Rossi, soltanto 11esimo.