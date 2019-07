Dalla maxi-patata all’igloo: i posti più assurdi dove dormire su Airbnb

Airbnb posti particolari strani | Le vacanze alle porte e non volete passare la solita notta in albergo? Questa classifica fa per voi. Ecco secondo il Corriere della Sera, quali sono i posti più assurdi dove dormire che potete trovare su Airbnb.

Airbnb posti particolari strani | Patata (Idaho, Stati Uniti)

Una patata gigante nel mezzo dell’Idaho negli Stati Uniti d’America prenotabile su Airbnb.

Ovviamente (o forse no), si tratta di una riproduzione in scala realizzata nei minimi dettagli per ricreare perfettamente il tubero. All’interno c’è un arredamento molto ricercato con sedie d’epoca in rosa antico, un caminetto e letto. Il costo è di 177 euro a notte.

Posti assurdi dove dormire Airbnb | Carrozza storica (Wyoming, Stati Uniti)

Al prezzo di 110 euro a notte invece si può prenotare su Airbnb una carrozza del 1920 appartenuta e utilizzata dagli americani del tempo. Si trova nel Wyoming, negli Stati Uniti appunto.

Usufruibile per un massimo di 4 persone, ha anche un bagno di servizio e un camino.

Posti assurdi dove dormire Airbnb | Grotta (Bell, Australia)

In Australia invece c’è la Hatter’s Hideout Cave and Lodge, una grotta alta venti metri situata in un parco naturale a Bell. Si può affittare su Airbnb per 164 euro a notte.

La caverna può ospitare oltre 16 persone e dispone di 4 camere da letto, per un totale di 8 letti matrimoniali. Ha due bagni e un’amaca sospesa su cui si può dormire all’aperto.

Tende a cupola futuristica (Cymru, Regno Unito)

A Cymru, nel Regno Unito, invece si può dormire in un piccolo gioiello di architettura: delle tende fatte a cupola dal design futuristico.

Leggendo su Airbnb il costo è di 84 euro a notte: all’interno possono alloggiare 4 persone.

Posti assurdi dove dormire Airbnb | Igloo (Pelkosenniemi, Finlandia)

Una location da scegliere magari in estate l’igloo a Pelkosenniemi, in Finlandia. Su Airbnb si può prenotarne uno all’interno del Lucky Ranch. Costa 110 euro a notte e può ospitare fino a 6 persone.

Tenda sospesa (Tiglieto, Liguria)

Si chiama Tentsile la tenda sospesa a Tiglieto, in provincia di Genova. Si tratta di una struttura tenuta a mezz’aria da quattro alberi. Si può affittare su Airbnb al prezzo di 70 euro a notte e può ospitare fino a 3 persone.

Cane gigante (Idaho, Stati Uniti)

E per il cane gigante si torna in Idaho, negli Stati Uniti. Qui si trova il Dog Bark Park Inn B&B, una costruzione a forma proprio di cane che si erge nei pressi di di Cottonwood.

L’insolita struttura, sempre presente su Airbnb può ospitare 4 persone, ha due camere da letto con tre letti totali e un bagno in condivisione. Il costo è di 117 euro a notte.

Persi nella bellezza: gli imperdibili sette labirinti d’Italia

Ryanair, tutte le offerte last minute per agosto: voli a meno di 10 euro

Addio alla plastica in Italia: ecco la mappa di tutte le spiagge plastic free