Transformers 3 film | Italia 1 | Trama | Cast | Streaming | Trailer | Stasera | 2 luglio 2019

TRANSFORMERS 3 FILM – Nuovo appuntamento con Transformers, la saga che racconta le battaglie fantascientifiche tra Autobot e Decepticon. Si tratta di una pellicola del 2011 diretta da Michael Bay. Il film va in onda in prima serata stasera 2 luglio 2019 su Italia 1 dalle 21.20. Ma qual è la trama di Transformers 3? Di cosa parla? Quale il cast e il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In questi giorni infatti Italia 1 sta mandando in onda tutte i vari episodi della saga dei Transformers.

Transformers 3 film | Trama

Continua la guerra che ha portato alla distruzione del pianeta Cybertron tra i Autobot e Decepticon. Viene mandata una navicella all’interno della quale oltre al capo di allora degli Autobot Sentinel Prime c’è anche un arma che potrebbe decidere l’esito dello scontro.

La navicella Arca viene però attaccata dai nemici e finisce per schiantarsi sulla Luna. I fatti appena raccontati risalgono all’anno 1961. Otto anni dopo gli Stati Uniti toccheranno il suolo lunare con la navicella Apollo.

Arriviamo al 2010 quando Optimus Prime, durante un sopralluogo a Chernobyl, si imbatte in un pezzo della Arca. Indagando su come sia potuto finire lì, scopre che i russi stavano facendo esperimenti che poi sono stati la principale causa del disastro nucleare di Chernobyl.

Arrivano così i Decepticon dando inizio a un nuovo scontro che permetterà di scoprire le potenzialità presenti sulla navicella Arca. Protagonista ovviamente anche in Transformers 3 il giovane Sam, che nel frattempo ha trovato un nuovo amore e ha cambiato lavoro.

Transformers 3 film | Trailer

Ecco il trailer del film Transformers 3, stasera 2 luglio 2019 in prima serata su Italia 1 dalle 21.20.

Transformers 3 film | Cast

Tanti gli attori amati e conosciuti dal pubblico presenti nel cast di Transformers 3. Su tutti Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Tyrese Gibson, Kevin Dunn e Ramon Rodriguez.

Il film è diretto da Michael Bay ed è una pellicola del 2011.

Dove vedere Transformers 3 in streaming

Transformers 3 film | Streaming

Il film Transformers 3, pellicola di fantascienza del 2011, è trasmessa stasera su Italia 1 dalle 21.20. Il canale è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Se avete un abbonamento a Sky, potete trovare Italia 1 anche al tasto 106 del vostro decoder.

Se non avete la tv oppure oggi non siete a casa ma volete seguirlo in diretta streaming, non c’è nessun problema. Basta avere una connessione a internet, più il supporto di pc, smartphone o tablet. Tutto quello che dovete fare è accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming di Mediaset che vi permette di accedere gratuitamente ai servizi offerti, compresa una ricca selezione di film.

