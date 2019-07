Oroscopo Paolo Fox segni fortunati lavoro luglio 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LAVORO LUGLIO 2019 – Per molti luglio coincide con il periodo delle meritate ferie, ma non sempre è così. Molte persone infatti devono purtroppo fare i conti con la disoccupazione, oppure sono costretti a lavorare proprio nei mesi estivi. Un’occhiata all’oroscopo, allora, non può che fare bene. Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, realizza annualmente i suoi grafici con i quali valuta l’anno di tutti i segni zodiacali secondo tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Quali sono allora i segni più fortunati sul lavoro a luglio 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni più fortunati nel lavoro a luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è sicuramente l’Ariete: la vostra carriera va a gonfie vele, anche se il meglio arriverà tra agosto e settembre.

Bene anche il Cancro: se avete nuovi progetti da realizzare, fatelo senza problemi. Le stelle in questo mese vi assistono. Tra i segni al top in amore secondo l’oroscopo Fox sicuramente il Leone. Questa estate d’altronde vi vede protagonisti in tutti i campi. Attenti però perché ci sarà un calo a fine anno.

Il segno migliore di tutti è sicuramente la Vergine: in questo luglio 2019 raggiungete l’apice di una carriera brillante. Favorite le collaborazioni e le nuove avventure professionali. Osate senza timore.

Che dire del Capricorno? Finalmente la vostra carriera spicca il volo: quel famoso contratto o quella promozione tanto attesa stanno per arrivare. Agosto sarà ancora meglio, ma attenti a un deciso calo a ottobre.

Per altri segni questo luglio 2019 sarà un mese di transizione, senza né alti né bassi particolari. Veniamo invece ai segni meno fortunati. Tra questi secondo i grafici di Paolo Fox ricordiamo il Toro: vivete una fase di calo che toccherà il punto più basso ad agosto, ma poi le cose miglioreranno.

Periodo poco fortunato sul lavoro per lo Scorpione. Probabilmente non siete soddisfatti di ciò che fate, vorreste cambiare vita ma non è facile. E questo si ripercuote sul vostro stato d’animo. Male anche il Sagittario, ma per fortuna il meglio deve ancora arrivare. Cambi positivi in vista già da agosto.

Infine tra i segni meno fortunati sul lavoro di luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox citiamo l’Acquario: in generale questa estate non è il vostro periodo migliore.

