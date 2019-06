Ricatto d’amore trama | The Proposal | Cast | Streaming | Sandra Bullock

Ricatto d’amore trama | Ricatto d’amore – in originale The Proposal – è la commedia romantica che va in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25. La pellicola vede come protagonisti Sandra Bullock nel ruolo di Margaret Tate, una brillante donna in carriera, e Ryan Reynolds in quelli di Andrew Paxton, suo assistente che lei non fa altro che tormentare.

Il film è stato campione d’incassi e ha fatto meritare alla nota attrice americana una candidatura come miglior attrice ai Golden Globe 2010.

Ricatto d’amore (The Proposal), tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Rai 1

Ricatto d’amore trama | Di cosa parla il film

Margaret Tate è una potentissima dirigente editoriale, ma prima di tutto è una donna che tiene moltissimo al suo lavoro e all’avanzare della sua carriera. Ryan Reynolds, invece, è il suo assistente. Margaret sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni professionali, ma d’improvviso accade qualcosa che rischia di mandare tutto all’aria. La donna, infatti, ha origini non statunitensi, ma canadesi, e le rigide leggi dell’immigrazione americana richiedono che pratiche e documenti siano in regola.

Margaret, invece, non ha adempiuto ai suoi compiti in questo senso e rischia di essere deportata nella sua terra natale, il Canada, appunto. Proprio al fine di non essere cacciata, quindi, Margaret dovrà escogitare un piano: agli ufficiali per l’immigrazione dichiara infatti di essere fidanzata con Andrew, il suo assistente.

Lui, dal canto suo, accetta di partecipare all’imbroglio ponendo delle condizioni ben precise. La coppia a quel punto vola in Alaska per incontrare la famiglia di lui e Margaret si troverà ad affrontare una serie di circostanze particolari e molto diverse dalle sue abitudini più “cittadine”.

La situazione, surreale e davvero complicata fin dal principio, prenderà una piega inaspettata e aprirà scenari inattesi per entrambi. Le vite di Margaret e Andrew, infatti, non saranno più le stesse di prima, come anche le reciproche opinioni sull’altro.

Ricatto d’amore streaming live e diretta tv: dove vedere il film in onda su Rai 1