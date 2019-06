Sea Watch attraccata Salvini – Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato la notizia dell’attracco della nave Sea Watch 3 al porto di Lampedusa, avvenuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno [il riassunto della vicenda Sea Watch].

“Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l’ex ministro dei trasporti: incredibile”, ha sottolineato il vicepremier in una nota.

Salvini qui si riferisce, in particolare, alla manovra condotta per entrare in porto dalla capitana della nave, la tedesca Carola Rackete: ostacolata da una motovedetta della Guardia di Finanza, la capitana non si è infatti fermata e ha rischiato di urtare l’imbarcazione delle Fiamme Gialle.

Dopo l’attracco, la capitana è stata arrestata con l’accusa di “resistenza o violenza contro nave da guerra”.

“Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla Ong straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta”, scrive su Facebook il vicepremier, che poi aggiunge un polemico post scriputm.

“P.s. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’Ordine. Giustizia è fatta”, dice Salvini.

Successivamente Salvini ha spiegato che il Governo italiano ha “avuto ampie rassicurazioni che tutti gli immigrati che erano a bordo della Sea Watch siano distribuiti in cinque Paesi”. “Brilla per la sua assenza e il suo vergognoso menefreghismo il governo olandese, che ha dato una bandiera a una nave fuorilegge fregandosene di quello che l’equipaggio di questa nave è andato a fare in giro per il Mediterraneo”, sottolinea il ministro dell’Interno.

