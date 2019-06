Operazione U.N.C.L.E cast | Film | Attori | Personaggi | Protagonisti | Chi sono | Henry Cavill | Armie Hammer

OPERAZIONE U.N.C.L.E CAST – Un film d’avventura adatto a tutta la famiglia e in particolare al pubblico giovane di Italia 1. Stiamo parlando di Operazione U.N.C.L.E, pellicola del 2015 diretta da Guy Ritchie. La pellicola va in onda stasera, venerdì 28 giugno 2019, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. Ma chi sono gli attori e qual è il cast di Operazione U.N.C.L.E? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Operazione U.N.C.L.E cast | Attori

Tanti gli attori tra i più amati dal pubblico presenti nel cast di Operazione U.N.C.L.E, pellicola del 2015 diretta da Guy Ritchie. Tra i protagonisti ricordiamo Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander e Elizabeth Debicki.

Il protagonista è sicuramente Henry Cavill, che il grande pubblico conosce per aver preso parte nel 2013 al film di successo L’uomo d’acciaio, in cui recitava il ruolo di Superman. Successivamente ha vestito i panni del supereroe anche in Batman v Superman. Tra gli altri film di successo in cui ha recitato ricordiamo Justice League e Mission Impossible – Fallout.

Armie Hammer è un attore americano noto per pellicole come The Social Network, sulla storia di Facebook, Mine, Cars 3, Final Portrait e soprattutto è stato uno dei protagonisti di Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino.

Alicia Vikander è un’attrice svedese nota per aver recitato in Il settimo figlio, Son of a Gun, Testament of Youth, Ex Machina e in particolare The Danish Girl.

Operazione U.N.C.L.E cast | Trama

Il film è ambientato nel 1963, in piena guerra fredda. Si tratta di un adattamento cinematografico della fortunata serie tv degli anni Sessanta The Man From U.N.C.L.E.

Protagonista è l’agente della CIA Napoleon Solo (Henry Cavill), che si trova costretto ad allearsi con i rivali di sempre del KGB e in particolare con l’agente Illya Kuryakin (Armie Hammer) per eliminare una misteriosa organizzazione criminale internazionale.

Il loro unico aggancio che possono sfruttare è la figlia di uno scienziato tedesco scomparso, per salvare il mondo da una possibile catastrofe: i malintenzionati stanno infatti meditando di realizzare la bomba atomica.

Di seguito ecco il trailer del film stasera in tv su Italia 1.

