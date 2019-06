Madre soffoca figlia con pane – In Siberia una madre ha ucciso la figlia di due anni per punirla delle briciole che aveva fatto mangiando. Ora Svetlana Mirzoeva, 28 anni, è stata accusata di omicidio: secondo la polizia, la donna avrebbe soffocato la piccola con un pezzo di pane.

Sembra che la bambina stesse facendo delle briciole mentre camminava per casa, circostanza che evidentemente ha scatenato la furia omicida della madre.

La Mirzoeva, accecata dalla rabbia, ha preso in braccio la figlia e le ha così infilato una pagnotta in gola non fermandosi neanche di fronte all’agonia della piccola.

Purtroppo la vicenda si compone di ulteriore orrore perché, dopo aver commesso l’omicidio, la madre killer ha anche pensato bene di convincere il compagno a nascondere il corpicino senza vita della vittima.

Così il cadavere della bambina è stato prima avvolto in un panno e poi gettato per strada nella cittadina di Omsk (Siberia sud occidentale). A lanciare l’allarme sono stati i vicini dopo che non hanno più visto la bambina in giro.

E così, dopo aver sporto denuncia, sono iniziate le indagini della polizia che hanno portato all’arresto della madre che ha poi confessato l’omicidio. Il compagno della donna invece è morto dopo 10 giorni dalla scomparsa della figlia ucciso da un’intossicazione da alcol.

