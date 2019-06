JULIA STILES RIVIERA CHI È – Julia O’Hara Stiles è un’attrice americana ben nota al grande e piccolo schermo. Nata a New York il 28 marzo 1981, Julia Stiles è conosciuta principalmente per il ruolo di Nicky Parsons nella serie di film Bourne, ma anche come Georgina nella serie Riviera.

Julia Stiles Riviera chi è | Carriera

La sua carriera è partita a piccoli passi, recitando in ruoli marginati con compagnie teatrali di New York per poi decollare a 11 anni sul piccolo schermo interpretando Erica Dansby in Ghostwriter.

Il primo ruolo importante è arrivato al cinema nel 1997 con L’ombra del diavolo in cui recita accanto a Harrison Ford e Brad Pitt.

Julia Stiles ha recitato in tante commedie, come 10 cose che odio di te, Pazzo di te!, ma anche in film più intensi come THe Business of Strangersm Mona Lisa Smile e Omen – Il Presagio.

Il grande successo arriva all’inizio del nuovo millennio con Save the last Dance che le vale il premio del miglior bacio agli MTV Movie Awards.

Ha vinto un altro MTV Movie Awards nel 2000 per la categoria di migliore performance rivelazione femminile grazie a 10 cose che odio di te.

Abbiamo visto Julia Stiles in tante altre pellicole come Bourne, The Prince and Me, The Cry of the Owl, Il lato positivo, Passage, Conspiracy e Jason Bourne. Ma anche in alcune serie tv come Dexter, Chicago Hope, Blue e Riviera.

Julia Stiles Riviera chi è | Vita privata

Laureatasi in letteratura inglese alla Columbia University nel 2005, nel 2010 ha poi ricevuto un riconoscimento onorario annuale assegnato ai cinque alunni della Columbia College per risultati professionali.

In molti non sanno che Julia Stiles ha lavorato per Habitat for Humanity costruendo alloggi in Costa Rica o che ha collaborato con Amnesty International. Un tempo è stata vegana ma, a causa dell’anemia, ha dovuto abbandonare quello stile di vita.

Grande appassionata di calcio e football, Julia Stiles è una fan dei New York Mets.

Della sua vita sentimentale sappiamo che nel 2015 si è legata all’assistente di regia Preston J. Cook con il quale ha lavorato sul set di Go with me. La coppia ha avuto un figlio nel 2017 e in quello stesso anno si sono sposati.

Julia Stiles può contare anche su un account Instagram seguito da oltre 13mila fan.

