Fedez cambia look (totalmente) e sconvolge i fan

I capelli di Fedez hanno cambiato colore. Il rapper cambia look e diventa biondo, biondissimo. L’aveva già preannunciato. Anzi, su Instagram era stata la moglie Chiara Ferragni a far trapelare qualcosa.

Fedez capelli | Tutta colpa di Chiara?

In una storia, qualche tempo fa, la fashion blogger chiedeva se volessero che Fedez cambiasse colore di capelli. E così è stato. Il rapper ha sconvolto così i suoi fan. In una serie di stories, Fedez sfoggia il nuovo colore di capelli lasciando senza parole chiunque si imbattesse nelle sue stories.

Ma per lasciare una testimonianza tangibile del nuovo look, Fedez pubblica uno scatto e mostra i suoi capelli ossigenati. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”, scrive accanto allo scatto.

Fedez capelli | La reazione della moglie

Sotto, una si moltiplicano i commenti di stupore. Tra i primissimi a commentare c’è la moglie Chiara Ferragni: “Ma quanto sei figo amore mio”, scrive felice. Anche se la sua prima reazione non deve essere stata esattamente quella. Tra le stories, il rapper ne pubblica una proprio del momento in cui si mostra alla fashion blogger – al momento lontano da casa, a Madrid per la sponsorizzazione della sua linea di make up firmata Lancome.

Fedez capelli | I commenti degli utenti

“Sono confuso”, scrive qualcuno; “Neanche Justin Bieber”, gli fa eco qualcun altro. “Iginio Lucia”, si legge in un altro commento, facendo riferimento al cuoco Iginio Massari (con cui Fedez ha passato una giornata intera con tanto di camice da cuoco).

E non potevano mancare i commenti in cui il rapper viene paragonato al celebre protagonista del cartone animato Le sfere edl drago, Goku, che, trasformandosi in Supersayan, cambiava il colore dei capelli: “Wtf? Sembri Goku!”, nota qulcuno; “Io sono l’essere più forte della Galassia che nonostante la rabbia riesce a combattere con cuore sereno: sono il Super Saiyan, il Prescelto!”, gli fa eco qualcun altro. Insomma, ancora una volta il rapper ha lasciato il segno.