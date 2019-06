WOODSTOCK RITA RACCONTA RAI 2 – Questa sera, martedì 25 giugno 2019, va in onda su Rai 2 Woodstock – Rita racconta, un appuntamento speciale con Rita Pavone che racconterà il celebre concerto di Woodstock a 50 anni di distanza dal mitico evento che regalò tre giorni di rock agli americani.

Woodstock Rita racconta è un omaggio a quei grandi artisti che hanno segnato un’epoca della musica e che hanno suonato di fronte a mezzo milione di persone sotto la bandiera della libertà.

Woodstock Rita racconta Rai 2 | Gli artisti

La trasmissione propone le immagini più emozionanti del concerto, soffermandosi sulle iconiche esibizioni di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young e tanti altri grandi artisti.

Cos’era il festival di Woodstock?

Woodstock Rita racconta Rai 2 | Ospiti

Tanti gli ospiti che parteciperanno all’omaggio a Woodstock condotto da Rita Pavone. In primis, la conduttrice sarà spalleggiata dalla giovanissima band “Life in the Woods”. La Pavone ripercorrerà la musica e il clima suggestivo di quei giorni del 1969 insieme a tanti ospiti tra cui: Donovan, Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Karima.

Proprio in quegli anni, Rita Pavone era incinta e viveva a Londra, lontana dall’Italia e propensa al movimento hippie, alle manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Dopo cinquant’anni, la cantante può esibirsi live sulle note dei Creedence, Janis Joplin e gli Who.

Woodstock Rita racconta Rai 2 | Il festival di Woodstock

Il festival di Woodstock, conosciuto anche come La Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, fu una manifestazione che prese piede a Bethel, una piccola cittadina rurale nello stato di New York, che raccolse mezzo milione di persone dal 15 al 18 agosto 1969 cavalcando la scia della cultura hippie che in quel periodo toccò il suo apice.

Spesso, quando si parla del Festival di Woodstock si utilizza anche l’espressione 3 Days of Peace & Rock Music, “tre giorni di pace e musica rock”.

Da cosa deriva il nome? Per la cittadina vicina, per l’appunto Woodstock, conosciuta per le sue attività artistiche. Era nato come un festival di provincia e improvvisamente fu sommerso da oltre 400 mila giovani.

Dopo l’originale, è stato riproposto un altro Festival di Woodstock nel 1994 per celebrare i venticinque anni dal primo.

Woodstock Rita racconta va in onda su Rai 2 martedì 25 giugno 2019 alle ore 21:20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto due del telecomando del digitale terrestre. Chi non può seguire in tv ma vuole guardare il programma in streaming può farlo con RaiPlay.