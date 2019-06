Transformers la vendetta del caduto trama | Film | Di cosa parla | Cast | Trailer | Stasera | Italia 1

TRANSFORMERS LA VEDETTA DEL CADUTO TRAMA – Questa sera, martedì 25 giugno 2019, va in onda su Italia 1 un nuovo episodio con la saga di Trasformers, la serie di film che rappresentano un adattamento cinematografico ispirato ai celebri giocattoli della Hasbro.

Stasera va in onda in prima serata dalle 21.25 il secondo capitolo della saga, Transformers – La vendetta del caduto. Si ripropone la tremenda battaglia che rischia di mettere in pericolo le sorti dell’umanità tra Autobot e Decepticon. Il film è del 2009 ed è diretto da Michael Bay.

Ecco la trama del film Transformers La vendetta del caduto.

Il protagonista, Sam Witwicky, interpretato come sempre da Shia LaBeouf, è pronto per partire per il college, ed è dispiaciuto perché per la prima volta dovrà separarsi dalla sua fidanzata Mikaela (Megan Fox).

Improvvisamente viene colto da alcune visioni che gli attraversano il cervello come dei lampi. Il giovane Sam teme quindi di soffrire della stessa malattia del nonno. Il giovane quindi si ritrova nuovamente coinvolto nello scontro tra Autobot e Decepticon.

Al suo fianco il fidato Bumblebee. Intanto Soundwave, uno degli autobot più pericolosi, scopre che ci sono buone possibilità di riportare in vita il terribile Megatron: esiste infatti ancora un suo frammento, dopo che il suo corpo è stato gettato nell’abisso Laurenziano.

Il frammento è però in mano degli americani, che sono consapevoli della minaccia rappresentata da un ritorno di Megatron.

Ecco il trailer ufficiale del nuovo episodio della saga di Transformers, in onda su Italia 1 martedì 25 giugno 2019 in prima serata dalle 21.20.

