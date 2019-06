Sfratto Morgan | Casa | Asia Argento | Figlie | Mazzoli

Sfratto Morgan – Sfratto esecutivo. Non c’è più nulla da fare. Ore 9.30. Mogan deve dire addio, definitivamente, alla sua villetta in via Adamello 8 a Monza.

Il pignoramento nei confronti di Morgan, quindi dell’abitazione a lui intestata e dove ha sempre vissuto, è stato stabilito dal tribunale di Monza. Il cantante è accusato di non aver provveduto al pagamento degli alimenti alle due figlie.

I giudici, infatti, hanno accolto le richieste delle ex moglie del cantante Asia Argento e Jessica Mazzoli, che lamentavano i mancati pagamenti degli alimenti per le figlie Anna Lou e Lara.

Tra Asia e Morgan, negli ultimi tempi, non sono mancati scontri. L’attrice, infatti. l’aveva attaccato dopo alcune sue apparizioni in televisione.

Morgan chiede aiuto ad Asia Argento: la risposta crudele dell’attrice prima di sparire da Instagram

A nulla sono valsi gli appelli o le ospitate in tv del cantante: l’ultima da Barbara d’Urso, nel corso del Live del mercoledì. In quel caso Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, ha attaccato alcuni ospiti presenti in trasmissione rivendicando i suoi diritti. Durante la puntata aveva persino puntato l’indice contro i suoi colleghi dicendo: Né gli amici né i colleghi hanno mosso un dito per aiutarmi”.

Asia Argento attacca Morgan: “Spero che sia stato pagato bene per dire tutte quelle menzogne in TV”

La giornata più nera per lui è stata quella di oggi. Per Morgan non c’è stato nulla da fare, dopo il rinvio dello sfratto esecutivo per motivi di salute in mattinata in via Adamello 8 è arrivato l’ufficiale giudiziario con la polizia. Non sono mancati momenti di tensione.

Lo staff del cantante, però, ha fatto sapere: “I legali valuteranno l’eventuale sussistenza dei requisiti d’impugnazione dell’istanza ex articolo 586 c.p.c. depositata nella giornata di ieri. Il cantante, oberato di impegni artistici, si è momentaneamente appoggiato presso altra dimora”.

Morgan, tutto quello che c’è da sapere sul cantante italiano

Morgan al momento dello sfratto ha detto: “Legge, non giustizia. Io ultimo bohémien”. Sembra che abbia passato le ultime due notti scrivendo canzoni prima di lasciare la casa”.