Concorso Navigator risultati graduatoria | Vincitori | Elenco | Anpal

CONCORSO NAVIGATOR RISULTATI – Sono consultabili sul sito dell’Anpal gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia, alla qualifica di Navigator, in seguito al concorso tenutosi il 18, 19 e 20 giugno 2019 a Roma. 2.980 nuove figure tecniche che coadiuveranno il lavoro dei Centri per l’impiego relativamente alle politiche attive legate al reddito di cittadinanza.

COSA C’È DA SAPERE SUL CONCORSO

La prova è stata superata dai candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.

Risultano vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità è preferito il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parità é preferito il candidato più giovane di età.

Tutti i candidati risultati vincitori alla prova selettiva verranno contattati nei prossimi giorni a mezzo posta elettronica.

Concorso Navigator risultati gradu atoria | 2.978 vincitori: 2 posti vacanti ad Alessandria

Per ora sono 2.978 i vincitori alla qualifica di Navigator, 2 in meno rispetto ai 2.980 posti disponibili. Due posti in meno dovuti al fatto che la provincia di Alessandria ha coperto solo 14 dei 16 posti a disposizione. I posti vacanti, assicurano i tecnici, saranno comunque coperti quanto prima attingendo dal serbatoio degli idonei delle provincie limitrofe.

Complessivamente i vincitori e gli idonei, sono stati 5.960: 2.978 i vincitori e 2.982 gli idonei pari al 30 per cento dei 19.581 partecipati al test. Un esercito, questi ultimi, pari al 36,3 per cento dei 53.907 ammessi.

Concorso Navigator risultati graduatoria | Elenco vincitori | Chi sono | Anpal

Di seguito l’elenco regione per regione dei vincitori del concorso Navigator tenutosi a Roma il 18, 19 e 20 giugno 2019 (cliccare sulle regioni per leggere le graduatorie):

Concorso Navigator risultati | Cosa è il Navigator | I compiti del tutor

“Ci sarà un tutor che lo raggiungerà dovunque egli sia – ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio qualche mese fa – e gli dirà ‘guarda che se prendi il reddito devi fare quello che ti dico’”.

L’obiettivo finale del tutor sarà quello di fare assumere il suo assistito, in modo tale da garantirgli un futuro lavorativo interrompendo anche l’erogazione del reddito di cittadinanza.

Sarà quindi il navigator ad accompagnare la persona a lui affidata ai centri per l’impiego o ai corsi di formazione. Il tutor si impegnerà a raccogliere le famose tre offerte di lavoro. In caso di rifiuto di ognuna di esse, cadrà il diritto a ricevere il reddito di cittadinanza.

Qui abbiamo spiegato come si diventa Navigator, quali sono i requisiti e come funzionano le selezioni

Un altro dei compiti del tutor sarà quello di stilare una scheda su ciascun beneficiario del sussidio, che servirà al ministero del Lavoro a capire “se l’individuo in questione sta rispettando gli impegni oppure no”, come sottolineato dallo stesso Di Maio.

I requisiti per avere il sussidio

Per istituire la figura dei tutor, sarà prima necessario portare avanti un piano di assunzioni straordinarie presso i centri per l’impiego.

Chi è il Navigator e cosa dovrà fare

Concorso Navigator risultati | Mimmo Parisi | Anpal

Le parole del presidente Anpal Mimmo Parisi prima della pubblicazione dei risultati del concorso Navigator: “Prima ancora di conoscere i risultati dei vincitori nel dettaglio provinciale, che annunceremo la settimana prossima (oggi, ndr), lasciatemi esprimere la mia grande soddisfazione per come è andata la selezione in questi tre giorni. È stata data una dimostrazione di professionalità ed efficienza ma soprattutto di grande umanità, con migliaia di persone che hanno partecipato senza che accadesse nulla, in un clima di grande serenità”.