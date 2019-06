Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 23 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 23 giugno 2019, segno per segno.

Previsioni

Non riuscite a ottenere una certa stabilità in amore e sul lavoro, ma nonostante ciò avete un umore così positivo e allegro che neanche i cattivi pensieri possono scalfirvi. Per questo passerete una giornata all’insegna del divertimento e del relax. Per i problemi, ci sarà tempo in futuro.

In questa domenica ci sarà tempo a sufficienza per progettare un po’ il vostro futuro. Soprattutto per quelli di voi che si stanno riprendendo solo adesso dopo una grandissima delusione arrivata all’inizio dell’anno. Fate fatica a fidarvi di nuovo di qualcuno, ma forse adesso i tempi sono maturi.

Gemelli

Voi dei Gemelli vivrete una domenica dai due volti: dal punto di vista dell’amore tutto a gonfie vele, con il partner che sembra amarvi più che mai. Eppure, ci sarà qualcosa che vi farà perdere la calma: forse quella novità improvvisa al lavoro che fate ancora fatica ad accettare?

La Luna nel vostro segno porterà una dose di buona fortuna. Sul lavoro in questa settimana non è mancato lo stress e anche qualche vostro errore di troppo, eppure i risultati sono stati ottimi. E dalla settimana prossima saranno ancora migliori. Il consiglio è di non abbassare l’asticella.

Finisce una settimana abbastanza complicata per voi. Per fortuna, la prossima sarà decisamente migliore e iniziate a capirlo già da questa domenica. Nonostante qualche problemino economico, infatti, riuscirete a portare il partner a pranzo fuori in una location da sogno. Non ve ne pentirete.

Vergine

Se siete in coppia, in questa domenica sarete assillati da molti dubbi. Alcuni comportamenti del partner, infatti, non vi convincono. Ma per fortuna, con un po’ di dialogo, riuscirete a sanare i contrasti. Se siete single, invece, pensate a divertirvi con gli amici. Non avete alcuna intenzione di impegnarvi in una nuova relazione.

Siete molto preoccupati per il lavoro, soprattutto se avete un’attività in proprio. Ultimamente avete avuto qualche problemino, eppure avete tutte le capacità per riuscire a ritrovare la retta via. Le stelle vi daranno una mano già da oggi.

Diciamoci la verità: siete molto frustrati. Lavorate (e in parte vi sentite fortunati, vista la situazione di tanti amici) ma in condizioni che non vi soddisfano per niente, ma che anzi vi fanno sentire ancora peggio. L’amore va a gonfie vele, ma a volte non basta a sanare il vuoto che sentite dentro. Cosa fare? La risposta certa non esiste, ma questa domenica può essere un buon giorno per interrogarvi sul vostro futuro.

Sagittario

Avete molti impegni anche in questa domenica, dunque vi conviene scegliere accuratamente cosa fare per evitare di tralasciare qualcosa di importante. Cercate di fare il vostro senza strafare, diciamo che non siete nelle condizioni psicofisiche per prendere decisioni importanti per il futuro.

Alle porte per voi c’è un grande cambiamento. Siete convinti della vostra scelta, anche se inevitabilmente questa comporterà una rinuncia. Siete felici della vostra relazione d’amore, anche se a causa degli impegni di lavoro capita che voi e il vostro partner non riusciate a vedervi. In questa domenica, ritagliate del tempo solo per voi.

Amici dell’Acquario, la vostra domenica sarà all’insegna del relax, eppure sarete colpiti da una forte condizione di disagio per un avvenimento successo ieri e che vi ha scosso molto. Cercate di divertirvi e non pensarci troppo, ma occhio a non spendere eccessivamente: ultimamente la vostra cassa piange.

La Luna entra nel vostro segno e, insieme all’influenza di Marte, Mercurio e Sole, vi prepara a una giornata da vivere al top. Organizzate qualcosa di divertente con amici o parenti, andate al mare o comunque fate in modo di non perdere tempo stando in casa. La vostra fortuna non va sperperata: cercate di trascinare anche il vostro partner in qualcosa di originale.

