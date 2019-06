Fedez Chiara Ferragni prova dna

Che succede in casa Ferragnez? Fedez e la moglie Chiara Ferragni, insieme al loro piccolo Leone, sono stati dai parenti di lui. In un inizio settimana estivo, la famigliola è andata alla scoperta delle proprie origini. Di quelle della famiglia Lucia, per la precisione.

Con il rapper milanese e la fashion blogger c’erano anche i genitori di lui, oltre alla nonna paterna. E così in una serie di stories pubblicate sabato 22 giugno su Instagram, Fedez si è lanciato in un momento amarcord, andando a ripescare le foto di quando era un bambino.

Fedez Chiara Ferragni prova dna | Alla ricerca delle proprie origini

Prima mostra quelle in cui era più grandicello, attorno ai sei anni. Mentre fa pipì in autostrada, tra le risate di tutti e la sua solita autoironia, e in mezzo alla natura: “Qua è quando ero un fregno”. Sorridente, sempre, il giovane Federico non sembra ricordare molto il figlio, Leone.

E proprio su questo aspetto si focalizza il rapper che in un paio di stories pubblica il faccione di quando aveva poco più di un anno: “Allora, siamo andati a trovare la zia e guardate: uguaaale!”, dice ironico Fedez mentre fa il confronto tra il figlio e lo scatto del rapper da bambino.

Fedez Chiara Ferragni prova dna | I dubbi del rapper

Sotto, il rapper milanese precisa: “Voglio la prova del DNA” e tagga la moglie Chiara Ferragni, che tra le risate sembra d’accordo con il marito: “Cioè zero, proprio!”. “Qua sembro il figlio di Costanzo”, aggiunge lui sarcastico.

Altre foto, altre perplessità: “Inizio ad avere dei dubbi”, continua il rapper tra il divertimento dei suoi familiari. E in effetti confrontando le due foto si nota che padre e figlio hanno colori completamente diversi: lui castano scuro, Leo biondissimo; lui occhi color nocciola, Leo azzurrissimi. Insomma, i dubbi vengono. Basta guardare il sorriso, però, per ricredersi di tutto. Quello è identico.

