Ecco di chi era il super matrimonio a cui hanno partecipato i Ferragnez sul lago di Como

Chiara Ferragni Fedez matrimonio lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez, elegantissimi, hanno fatto tappa sul lago di Como. Il 22 giugno i Ferragnez, infatti, hanno partecipato a un matrimonio pazzesco in riva al lago. I due sposini non sono amici di vecchia data.

Come rivela il rapper milanese in una delle tante stories pubblicate in occasione del matrimonio a invitare la coppia nella sontuosa location è stata la coppia conosciuta durante l’ultimo viaggio alle Maldive.

Chiara Ferragni Fedez matrimonio lago di Como | Chi sono i neosposini

I Ferragnez e i due fidanzatini si erano conosciuti in aeroporto e poi avevano trascorso parte delle vacanze insieme, tra aperitivi di fronte al mare pazzesco delle Maldive e cene in ristoranti sensazionali.

Le due coppie erano rimaste in contatto. L’amicizia sembra essere duratura, tanto che i Ferragnez hanno “onorato” della loro presenza i neosposini. Lei è Margarita Annabe, fondatrice e Ceo di Dazl Media, società che opera nel mondo del marketing; lui è Ilya Goncharov e lavora per Blommberg.

Chiara Ferragni Fedez matrimonio lago di Como | La location

La location è degna di un matrimonio da favola e la cerimonia, originale ed elegante, ha visto i due fidanzati arrivare all’altare a bordo di piccole imbarcazioni. Celebrato all’aperto, sotto il sole caldo di fine giugno, le nozze dei due amici dei Ferragnez sono state impeccabili. Almeno dalle tante stories pubblicate sia dal rapper che dall’influencer.

Chiara Ferragni ha indossato un abito fuxia, tacchi a spillo e occhiali scuri. Lui, Fedez, ha scelto la giacca del matrimonio: “Fede ha indossato la giacca di Versace del matrimonio, però è diventato più muscoloso e quindi non riesce a muoversi e non gli sta più, praticamente. Se ne è accorto solo una volta arrivato al matrimonio”, dice la moglie del rapper in una storia postata da Fedez.

Nella storia successiva siamo nel bel mezzo della cerimonia e Fedez inquadra prima Chiara Ferragni e dice: “Amore, sai che camicia ho messp?”. Inquadra la sua camicia, sposta la giacca e si legge chiara la scritta: “The Ferragnez”. Anche per la camicia, il rapper ha scelto quella del loro matrimonio, celebrato in Sicilia lo scorso 1 novembre.

In un’altra storia si vede invece Fedez prima inquadrare lo spazio in cui si sarebbe svolta la cerimonia, per poi virare su Chiara Ferragni, sul suo sedere e su lui che glielo palpa ironico. In un’altra il rapper scrive “Chiara Ferragni i love you” e riprende il momento in cui lei è abbassata nel tentativo di fotografare la sposa davanti a sé e lui la spinge sull’erba e la fa cadere. Insomma, coi Ferragnez l’amore diventa una cosa semplice.