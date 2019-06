Incendio in un palazzo di Parigi: tre morti

Incendio palazzo di Parigi XI arrondissement: tre morti

Tre persone sono morte nell’incendio scoppiato in un palazzo nell’XI arrondissement di Parigi.

Sono 27 le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave, secondo il sito del quotidiano Le Parisien, ma il numero potrebbe essere in crescita.

Circa 200 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo che ha coinvolto il palazzo di sei piani.

Sconosciute per il momento le cause dell’incendio.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 5 del mattino nel palazzo al civico 7 di rue de Nemours, nell’XI arrondissement.

Intorno alle 8.45, il fuoco risultava “sotto controllo, ma non estinto”, secondo quanto dichiarato dal comandante dei vigili del fuoco Florian Lointier.

Delle tre vittime, una persona si è gettata dalla finestra mentre le altre due sono morte nell’incendio.

Secondo i pompieri, il fuoco si è diffuso molto rapidamente attraverso la tromba delle scale e ha sorpreso in mattinata gli abitanti dell’edificio, risalente agli anni Settanta-Ottanta.

Si tratta di un edificio residenziale, che ospita anche un ristorante e un hammam, secondo quanto ha detto un portavoce dei pompieri di Parigi.

“Intorno alle 5.05 del mattino, la gente ha gridato al fuoco e l’allarme antincendio della mia ragazza ha suonato”, racconta il 25enne Sebastian, che ha passato la notte dalla sua ragazza, a Le Parisien. “L’ho svegliata e ho chiamato i vigili del fuoco. Ci hanno detto di restare dentro ma era troppo soffocante”.

Secondo il testimone, nell’edificio erano in corso dei lavori. “Hanno rifatto le facciate e questo ci ha permesso di scappare dall’impalcatura e dai tetti”, dice infatti il giovane.

“Poi abbiamo visto i pompieri che ci hanno portato in un altro edificio dove abbiamo aspettato. Siamo sotto le tende ad Avenue of the Republic con una quindicina di vicini. Al momento è spaventoso”, ha detto il testimone.

Nell’XI arrondissement di Parigi si trova anche il Bataclan, la sala da concerto presa di mira dai terroristi dell’Isis il 13 novembre 2015.

Il commando entrò mentre si stava esibendo la band americana Eagles of Death Metal. Furono almeno 80 le vittime ritrovate all’interno della sala concerti, tra cui l’italiana Valeria Solesin.

Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile 2019 a Parigi è divampato un incendio nella Cattedrale di Notre Dame, che ha investito soprattutto la guglia centrale della chiesa e il tetto. In quell’occasione non ci sono state vittime.