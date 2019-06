Treno Milano-Parigi in vagone letto con wc privato, doccia e biancheria: come prenotare e quanto costa

Treno Milano Parigi Premium | Thello, società gestita da Trenitalia, mette a disposizione una serie di cuccette Premium ma dai prezzi abbordabili per permettere a chiunque di affrontare in tutta comodità il viaggio in treno Milano-Parigi, che dura circa nove ore.

45 cuccette accessoriate di tutti gli optional possibili immaginabili, dal kit di biancheria in cotone ai saponi da bagno passando per la doccia e il wc privati, drink di benvenuto e colazione. Una sorta di Orient Express, ma tutto europeo e accessibile.

Le cabine in questione sono distribuite su due tratte, una notturna l’altra diurna.

Adibite per un massimo di due persone, le cabine Premium interessano la tratta Venezia-Milano-Parigi (prezzi a partire da 35 euro, 2 treni notturni) e la tratta Milano-Nizza-Marsiglia (a partire da 30 euro, 6 treni diurni).

Treno Milano Parigi Premium | La tratta diurna ferma anche a Montecarlo, Nizza, Antibes, Cannes, Saint Raphael e Tolone.

“Per viaggiare ancora più comodamente- si legge sul sito ufficiale di Thello- Thello propone sui treni notturni Parigi-Venezia una nuova sistemazione.

Con la cabina Premium, goditi il comfort della cabina-letto – il letto e le lenzuola di cotone, gli accessori igienici, il drink di benvenuto e la prima colazione offerta – con in più un bagno (con doccia e wc) solo per te, direttamente in cabina”.

Sul sito di Thello ci sono tutte le informazioni aggiuntive sugli optional presenti in cabina, i prezzi e le modalità di pagamento.