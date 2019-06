Oroscopo Paolo Fox 21 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 21 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 21 giugno 2019, segno per segno.

Ariete

Cari Ariete, finalmente è venerdì! Potete tirare un sospiro di sollievo perché la settimana è quasi finita e la vostra pazienza potrà ripristinarsi, o almeno è quel che si spera. Secondo le Previsioni di Paolo Fox, questa sarà una giornata complicata per il vostro segno, avrete voglia di attaccar briga soprattutto in amore.

Cari Toro, siete spaventati dai cambiamenti e non dovreste. Siete in un periodo di muta, professionale e sentimentale, ma non dovete aver paura perché molte volte lasciamo la strada vecchia per una più promettente. Voltare pagina è la cosa migliore da fare quando siamo perseguitati da alcuni fantasmi.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore è in ripresa e i vostri sentimenti proseguono indisturbati sul traghetto dell’amore. Qualche problema nella sfera professionale non vi farà crogiolare troppo nello stato di benessere dovuto al partner.

Cari Cancro, siete entrati in una fase molto importante della vostra vita. Il Sole è dalla vostra parte e vi aiuterà ad affrontare le difficoltà che verranno. Non scappate dall’amore, piuttosto assecondatelo.

Cari Leone, giornata un po’ agitata per voi che amate seguire un programma rigido nella vostra routine e odiate quando qualcuno s’intromette nel vostro ordine. Recuperare la tranquillità è un’impresa da Ercole, ma cercate di riflettere a sufficienza, al punto da realizzare che non tutti i motivi sono validi per perdere le staffe.

Vergine

Cari Vergine, un po’ di turbolenza nell’area sentimentale potrebbe farvi perdere un po’ di coraggio e di voglia nel proseguire con la relazione. Non vi scoraggiate subito, dovreste aver imparato dagli errori del passato.

Cari Bilancia, i problemi a lavoro non sono diminuiti, anzi. Avvertite una certa insoddisfazione in questi giorni e non riuscite a mandarla giù. L’amore, d’altro canto, prosegue indisturbato e riesce a strapparvi qualche sorriso di tanto in tanto.

Cari Scorpione, siate cauti nei rapporti interpersonali, in particolare con la famiglia. Si sa, la mamma è sempre la mamma ma proprio per questo molte cose potrebbe non interpretarle nel verso giusto. Datele del tempo. Anziché torturarvi lo stomaco con tutta quell’acidità, focalizzatevi su qualcosa di sano come lo sport.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata agitata per voi. Non lasciatevi divorare dallo stress, soprattutto da quello sentimentale. Basta una scintilla per far esplodere l’incendio nella vostra testa, ma con questo atteggiamento non andrete molto lontano.

Giornata all’insegna delle emozioni per voi, cercate di direzionarle nel modo giusto. Non tutti potrebbero comprendere il vostro bisogno d’affetto, quindi dosatelo e infondetelo ai più meritevoli.

Cari Acquario, state attraversando una fase di cambiamento, dal bruco alla farfalla, peccato che nella fase da bruco avvertiate fin troppo stress. Non vi scoraggiate, la tensione è un piccolo prezzo da pagare per una bellissima farfalla.

Cari pesci, l’amore sta cercando di farsi spazio nella vostra vita, non rendetegli il compito ancor più difficile. Dovete iniziare a prendere le cose come vengono, affrontandole con uno spirito più pacato e sereno. Vedrete che così facendo il futuro vi riserverà grandi sorprese.

