Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker Tomaso Trussardi | È un momento d’oro per la bella conduttrice televisiva Michelle Hunziker. Recentemente tornata al timone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, la Hunziker è stata anche la presentatrice del nuovo format su Canale 5 All Together Now, di cui l’ultima puntata è andata in onda ieri sera, giovedì 20 giugno (qui tutte le informazioni su All Together Now e il nome del vincitore).

Se Michelle Hunziker spopola in televisione incassando ottimi ascolti, non si può dire che la vita privata le stia andando peggio. Felicemente sposata con il 36enne Tomaso Trusardi, la svizzera confessa di essere più innamorata e felice che mai.

In una recente intervista al settimanale Chi, la mamma di Aurora Ramazzotti ha svelato nuovi e inediti dettagli del suo rapporto con l’affascinante Tomaso.

La loro relazione, racconta, è iniziata in modo travolgente malgrado l’ambiente poco propizio che li circondava. Lei: estroversa, celebre e chiacchieratissima. Lui: elegante, discreto e riservato. Due mondi molto diversi, quindi. Ma quando l’amore ci si mette di mezzo, pare non ci sia barriera sociale che tenga.

“Mi portavo dietro tutto il gossip che mi circondava. Fin dall’inizio io e Tomaso ci siamo innamorati tantissimo e un giorno guardandolo negli occhi gli ho detto che se fosse uscita la notizia lui mi avrebbe lasciata perché vivere in questo mondo non è facile (quello dello spettacolo, ndr.)”.

Continua: “La sua risposta mi ha sorpresa. Lui mi disse che non gli importava nulla degli altri, ma di me, che lui amava e ama me”.

Precedentemente, Michelle Hunziker aveva raccontato le sue difficoltà nell’integrarsi nella famiglia conservatrice e chic dell’imprenditore di Bergamo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | Storia d’amore

Michelle Hunziker Tomaso Trussardi | “Entrare nella famiglia di Tomaso, all’epoca, fu davvero molto dura sia per loro che per me. Come ben sapete la sua è una famiglia storica, piuttosto discreta e chic. Io in quella circostanza mi sentivo un pesce fuor d’acqua. In questi anni ho sempre avuto delle brave stylist che sanno come valorizzarmi, ma mi sento anche molto truzza e chi mi conosce lo sa che alcune volte non mi controllo”.

Eppure, malgrado la leggera differenza di età (42 anni lei, 36 lui), e gli ambienti di provenienza così lontani, Michelle e Tomaso si sono innamorati davvero e sono riusciti a imporre il loro amore a famiglie, giornalisti e pubblico.

“Lui è l’unico uomo che quando siamo usciti allo scoperto ha vissuto tutto con molta tranquillità, senza prendersela per le voci di gossip. Lui è sempre così gentile e rispettoso”, afferma sognante la Hunziker.

“È un papà molto attento e affettuoso. Nel momento in cui sono via per lavoro si occupa lui delle bambine e fa fare loro tutte le cose che con me non farebbero. Con loro è un tipo molto giocoso. Tomaso è davvero troppo bello glielo dico sempre perché lui è sempre un po’ insicuro”.

E conclude: “Io da innamorata? Sempre molto impacciata!”.

