Battleship film Italia 1 | Trama | Cast | Streaming | Taylor Kitsch | Rihanna

Battleship film Italia 1 | Battleship è un film di azione e fantascienza uscito il 13 aprile 2012 per la regia di Peter Berg. Prodotto dalla Universal Picture, la pellicola ha una durata di 130 minuti e vede come protagonisti molti attori di successo come Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson e Brooklyn Decker con la partecipazione speciale della celebre cantante Rihanna.

Battleship è la trasposizione cinematografica del gioco da tavola Battaglia navale e inizialmente le riprese del film avrebbero dovuto svolgersi nella Gold Coast, in Australia, ma il governo di questo paese decise di non sostenere finanziariamente le riprese dopo che era stato discusso un accordo di 100 milioni di dollari: Battleship, infatti, sarebbe stato il film più costoso mai girato in Australia. Alla fine il film è stato girato alle Hawaii a partire dall’agosto 2010.

Battleship film Italia 1 | Trama

Battleship, come anticipato, è un film ispirato al celeberrimo gioco da tavolo della Hasbro, Battleship, che è diventato un vero e proprio kolossal con grandi effetti speciali.

Le flotte internazionali della marina militare, schierate nelle acque del Pacifico per le esercitazioni annuali di routine nei pressi delle Isole Hawaii, si troveranno a difendere il mondo da uno spaventoso attacco alieno di ampissima portata. Le sorti dell’umanità, quindi, saranno in mano alla squadra di marines guidata dal testardo comandante Alex Hopper (Taylor Kitsch), personaggio con un carattere davvero difficile.

A bordo della nave da guerra John Paul Jones, la coraggiosissima squadra tenterà il tutto per tutto al fine di distruggere questi “ospiti” decisamente indesiderati, i quali sono dotati di armi molto potenti e molto più pericolose di quelle a disposizione degli umani-marines.

Battleship film Italia 1 | Cast

Chi abbiamo nel cast di Battleship? Protagonisti di questo kolossal diretto da Peter Berg Taylor Kitsch nel ruolo del comandante Alex Hopper, Alexander Skarsgård in quello di Stone Hopper e la cantante barbadiana Rihanna in quello di Cora Raikes.

Liam Neeson, noto attore nordirlandese che è stato candidato all’Oscar come miglior attore per la sua straordinaria interpretazione di Oskar Schindler in Schindler’s List, capolavoro di Steven Spielberg del 199, in Battleship veste i panni del Vice Ammiraglio Shane.

Qui di seguito il resto del cast al completo con i rispettivi ruoli interpretati:

Brooklyn Decker – Samantha “Sam” Shane

Peter MacNicol – Segretario della difesa

Tadanobu Asano – Cap. Nagata

Hamish Linklater – Cal

Josh Pence – Capo Moore

Jesse Plemons – Ordy

Stephen Bishop – Taylor

Gregory D. Gadson – Mick Canales

John Tui – ‘Beast’ Linch

Adam Godley – Dott. Nogrady

Battleship film Italia 1 | Streaming

Dove vedere Battleship? Il film va in onda venerdì 21 giugno 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è un abbonato Sky. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.