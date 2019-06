Elettra Lamborghini in tour promozionale, il pianto a dirotto di una fan commuove l’ereditiera

Elettra Lamborghini tour fan pianto | Elettra Lamborghini è nel pieno del suo tour estivo per la promozione dell’ultimo album Twerking Queen, che contiene tutti i tormentoni dell’ex giudice di The Voice of Italy.

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno, Elettra è sbarcata a Torino e poi a Genova per incontrare i fan (ma soprattutto le fan) accorsi per acclamare la loro idola musicale.

Elettra Lamborghini annuncia le date del suo tour

Un’occasione unica per vedere la regina del twerking dal vivo e per abbracciarla che ha fatto emozionare le più giovani ammiratrici di Elettra Lamborghini. Una di loro non ha resistito ed è scoppiata in lacrime fra le braccia della cantante pop che, dal canto suo, si è mostrata disponibile e materna.

Dopo la tappa torinese, Elettra Lamborghini è approdata a Genova, dove un altro stuolo di ammiratori l’ha accolta fra grida e schiamazzi.

Intanto, proprio per merito della sexy ereditiera, la moda del twerking (che consiste in un movimento ondulatorio del fondo schiena in modo che quest’ultimo sembri quasi animato di vita propria) sta prendendo piede un po’ in tutta Italia.

Le fan più accanite dell’ex concorrente del Geordie Shore si cimentano su Instagram nell’arte del twerking con tentativi più o meno riusciti (pare che per ottenere l’effetto “fondo schiena animato di vita propria” ci voglia un certo esercizio).

La salute di Elettra Lamborghini preoccupa i fan: “Anche se sembro felice, sono molto stanca”

Oggi, 20 giugno, Elettra Lamborghini sarà allo Sky stones e songs di Lucca alle 14 e 30 e alla Galleria del Disco di Firenze a partire dalle 18.

Il tour terminerà venerdì 21 giugno in terra emiliana, con un incontro al Feltrinelli di Bologna prima e al Mondadori Store di Modena poi.

The Voice of Italy, Elettra Lamborghini confessa: “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta suora”