Mali, 41 persone morte in un doppio attacco armato

Mali doppio attacco armato | Almeno 41 persone sono morte in un doppio attacco condotto da un gruppo di uomini armati in due villaggi nella provincia di Koro, in Mali. A riferirlo è l’agenzia Efe, citando fonti locali.

Gli aggressori sono non meglio identificati “uomini armati a bordo di motociclette”. Nella zona i conflitti fra milizie su base etnica sono all’ordine del giorno. Si moltiplicano gli attacchi sui civili da parte di gruppi estremisti islamici rivali.

I villaggi teatro dell’attacco sono quelli di Yori e Gangafani.

La ‘faida etnica’ più grave è quella che oppone gli stanziali Dogon, dediti soprattutto alla caccia, ai nomadi Fulani, che vivono di pastorizia. La settimana scorsa uomini armati hanno attaccato un villaggio Dogon, uccidendo almeno 35 persone, secondo la versione ufficiale del governo di Bamako, ma più del doppio stando a fonti locali.