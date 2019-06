Conte pizzaiolo per un giorno: il video diventa virale

Conte pizzaiolo Napoli – Il premier Giuseppe Conte oggi, 18 giugno, si è recato in visita a Napoli.

Nel corso della giornata il presidente del Consiglio ha visitato il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per poi recarsi nelle sedi delle Academy Apple e Cisco.

Nell’agenda degli impegni del premier anche la partecipazione alla Graduation degli studenti dell’ultimo corso della Apple nell’Aula Magna del Polo e un faccia a faccia con i lavoratori della Whirlpool di Napoli.

Il tutto senza dimenticare la pausa pranzo da Sorbillo, la storica pizzeria napoletana che a gennaio è stata colpita da una bomba carta.

Napoli, bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo | VIDEO

Conte però non è stato un cliente “comune”. Anziché sedersi e ordinare una pizza come chiunque altro, il premier ha preparato il suo stesso pranzo.

“Ho fatto il pizzaiolo per tre anni”, afferma Conte mentre stende la pasta. “Questo è il metodo dello schiaffo, per non farla attaccare”.