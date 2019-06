La piscina privata che dà sul mare: stanze da sogno a Santorini

Santorini Hotel tunnel piscina privata | L’estate è alle porte e, per molti, anche le agognate vacanze. Si pone allora la domanda cruciale: “Dove andare?”

Per alcuni, la risposta è semplice: stessa spiaggia, stesso mare. Per chi invece associa le vacanze alla scoperta di nuove mete, si pone il problema di sceglierne una.

Nel punto più meridionale dell’arcipelago delle Cicladi, nel Mar Egeo, c’è una meta turistica che molti conoscono: Santorini, l’isola bianca dalle cupole azzurre e dagli infiniti scalini.

Santorini Hotel tunnel piscina privata | Qui, come se l’acqua cristallina e i panorami sconfinati non bastassero, c’è una serie di Hotel di lusso in cui è possibile (quasi) letteralmente, avere il mare in una stanza. Nella località di Firostefani, sulla costa occidentale dell’Isola, il Dana Villas è fra questi e mette a disposizione dei suoi fortunati clienti alcune camere dotate di una struttura fuori dall’ordinario.

Si tratta di una piscina-tunnel privata che sfocia direttamente sul mare. Vi si accede direttamente dalla camera da letto. Un tuffo, un paio di bracciate, e si ha la sensazione di fluttuare sul mare. Un balcone privato con vista mozzafiato sull’Isola più romantica dell’Egeo.

Fra gli altri Hotel di lusso che mettono a disposizione questo balcone privato fuori dall’ordinario ci sono il Canaves Oia Suites e il The Tsitouras Collection Hotel. Va detto che i prezzi sono da capogiro. In media, una sola notte può infatti arrivare a costare più di 1.000 euro.

