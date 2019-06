Film di Zeffirelli | La filmografia completa del regista scomparso

Film di Zeffirelli | È morto oggi, sabato 15 giugno 2019, all’età di 96 anni, Franco Zeffirelli. Il noto regista, sceneggiatore e scenografo originario di Firenze era malato da tempo e si è spento nella sua casa di Roma.

Diciamo addio a uno dei pilastri del cinema italiano e a uno dei più famosi registi italiani conosciuti a livello internazionale. Il lavoro di Zeffirelli, che ha avuto come maestro Luchino Visconti, con il quale ebbe un rapporto lungo e travagliato, è stato infatti più volte riconosciuto e premiato: a partire dalla candidatura all’Oscar del 1968 per Romeo e Giulietta fino alla vincita di due Emmy Award, due David di Donatello e un Nastro d’Argento.

Non solo: Zeffirelli, infatti, ha ricevuto nel corso della sua vita anche alcune importanti onorificenze, come la nomina a Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (1977), quella di Cavaliere Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (2004) e una Medaglia d’oro ai benemeriti della Cultura e dell’Arte (2003).

“Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai”, sono state le parole di cordoglio del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un post sul suo profilo Twitter.

Vediamo qui di seguito tutti i film di Zeffirelli, quelli di cui ha curato la regia, in ordine cronologico:

Camping (1957)

(1957) Maria Callas at Covent Garden (1964) Film TV

(1964) Film TV Un giorno insieme (1965)

(1965) Per Firenze (1966)

(1966) La bisbetica domata (1967)

(1967) Romeo e Giulietta (1968)

(1968) Fratello sole, sorella luna (1972)

(1972) Gesù di Nazareth (1977) Film TV

(1977) Film TV Il campione (1979)

(1979) Amore senza fine (1981)

(1981) Pagliacci (1982)

(1982) Cavalleria rusticana (1982)

(1982) La traviata (1983)

(1983) Otello (1986)

(1986) Il giovane Toscanini (1988)

(1988) Firenze , episodio di 12 registi per 12 città (1989)

, episodio di (1989) Amleto (1990)

(1990) Don Carlo (1992) Film TV

(1992) Film TV Storia di una capinera (1993)

(1993) Jane Eyre (1996)

(1996) Un tè con Mussolini (1999)

(1999) Callas Forever (2002)

(2002) Omaggio a Roma (2009)

Qui di seguito, invece, quelli di cui il compianto artista ha curato anche la sceneggiatura:

Camping (1957)

(1957) Per Firenze (1966) – documentario

(1966) – documentario La bisbetica domata (1967)

(1967) Romeo e Giulietta (1968)

(1968) Fratello sole, sorella luna (1972)

(1972) La traviata (1983)

(1983) Otello (1986)

(1986) Il giovane Toscanini (1988)

(1988) Amleto (1990)

(1990) Storia di una capinera (1993)

(1993) Un tè con Mussolini (1999)

(1999) Callas Forever (2002)

(2002) Omaggio a Roma (2009)

Zeffirelli, inoltre, ha recitato in due pellicole: L’onorevole Angelina (1947), per la regia di Luigi Zampa e Il mistero di Dante (2014), per la regia di Louis Nero, in cui il regista interpretava sé stesso a fianco del Premio Oscar F. Murray Abraham.