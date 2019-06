Italia Ecuador streaming | Diretta tv | Finale terzo posto Mondiale Under 20 | Dove vederla

ITALIA ECUADOR STREAMING – TV – Sarà pure una partita di consolazione, ma la finale per il terzo posto al Mondiale Under 20 è comunque un appuntamento prestigioso che la Nazionale italiana è riuscita a conquistarsi al termine di una Coppa del mondo giocata ad altissimi livelli.

Così questa sera, venerdì 14 giugno 2019, l’Italia si gioca la medaglia di bronzo del Mondiale Under 20 contro l’Ecuador. Una partita importante anche per bissare il risultato dell’ultimo Mondiale, quello di due anni fa, quando l’Italia era arrivata terza. L’appuntamento, allo stadio Miejski di Gdynia (Polonia), è alle 20.30.

Tutto quello che c’è da sapere sul Mondiale Under 20

L’Italia che si affaccia a questa finale per il terzo posto arriva dalla sconfitta per 1-0 rimediata in semifinale contro l’Ucraina, con un gol annullato dal VAR a Scamacca al 90′ ha impedito agli azzurrini di guadagnarsi almeno i supplementari. L’Ecuador, invece, ha perso sempre per 1-0 nell’altra semifinale contro la Corea del Sud.

Ma dove vedere Italia Ecuador in tv o in streaming? Sky Sport? Dazn? Rai Sport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Italia Ecuador streaming | Dove vedere la semifinale in diretta tv

La partita sarà visibile in diretta tv questa sera, a partire dalle 20.30, su Rai 4 e su Sky Sport Uno. Sia sulla pay tv che sulla tv pubblica è previsto un ampio pre e post partita.

Per vedere Italia-Ecuador, dunque, dovrete sintonizzarvi sul canale 21 del vostro digitale terrestre, oppure al 201 del vostro decoder Sky.

Italia Ecuador streaming | Dove vedere la semifinale su pc, smartphone e tablet

Se però non sarete in casa o il vostro televisore sarà occupato, potete sempre vedere la partita in streaming.

La finale per il terzo posto del Mondiale Under 20, infatti, è disponibile anche per pc, smartphone e tablet. Dove? Sia su RaiPlay, la piattaforma di streaming gratuito (serve solo registrarsi con mail o social network) della Rai, sia su SkyGo, l’equivalente di RaiPlay ma disponibile solo per gli abbonati Sky.

Italia Ecuador streaming | Probabili formazioni

Ma chi scenderà in campo per la finale terzo e quarto posto del Mondiale Under 20 tra Italia ed Ecuador? Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-1-1): Plizzari; Gabbia, Bettella, Ranieri; Candela, Alberico, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Capone; Olivieri.

Allenatore: Nicolato

ECUADOR (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Vallecillas, Palacios; Cifuentes, Quintero; Plata, Rezaba, Alvarado; Campana.

Allenatore: Celico

Italia Ecuador streaming | I convocati dell’Italia

Di seguito, l’elenco completo dei convocati dell’Italia per il Mondiale Under 20 in Polonia:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus).

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta).

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta).

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).