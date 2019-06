Barbiere per pene – Acconciature e tagli dedicati all’organo sessuale maschile: è Brooklyn Ball Barbers, la barberia che mancava dopo l’esplosione dei negozi dedicati a barba e baffi.

Seduti su una poltrona reclinabile, un abile (si spera) maestro del taglio è pronto ad esaudire ogni richiesta e a liberare la fantasia tra forbici, cerette e rasoio. Disegni, treccine, Swarovski, “baffi pubici e chi più ne ha più ne metta.

Peccato che in realtà Brooklyn Ball Barbers esiste solo nella fantasia degli autori di Comedy Central Originals, mini serie su Youtube lanciate dall’omonimo canale televisivo americano dedicato a una programmazione comica e umoristica.

Un’idea bizzarra ma che forse avrebbe trovato il suo seguito considerato il successo che stanno avendo le barberie negli ultimi anni: luoghi dove gli uomini non vanno solo per tagliarsi barba e baffi ma anche per prendersi cura di se stessi tra trattamenti vari e attenzione al dettaglio.

Brooklyn Ball Barbers è quindi solo una finzione, peraltro perfettamente riuscita, ma chissà che prima o poi non nascano veramente dei negozi dedicati alla cura del pube maschile.

