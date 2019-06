Amanda Knox assediata dai giornalisti a Modena scappa dal Festival della giustizia penale | VIDEO

Amanda Knox festival giustizia penale se ne va | Tornata in Italia per la prima volta dal 4 ottobre 2011, Amanda Knox è sotto gli occhi di tutti, società civile e giornalisti.

Oggi, venerdì 14 giugno, la 31enne americana incarcerata nel 2007 per l’omicidio della coinquilina Meredith Kercher (per poi essere assolta dalla Cassazione nel 2015 per mancanza di prove) ha abbandonato di colpo il Festival sulla giustizia penale a cui era stata invitata a Modena.

Motivo: i giornalisti la assediavano.

Amanda Knox festival giustizia penale se ne va | Nel video, si vede Amanda Knox infastidirsi per via dei flash e delle fotocamere. A quel punto la donna si alza e se ne va, accompagnata dal fidanzato che cerca di comprirla per impedire a giornalisti e cronisti di raggiungerla.



(Credit video: Corriere.it)

