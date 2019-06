Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 13 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 13 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata per voi molto positiva soprattutto sul fronte professionale.

Potrebbero arrivare nuove proposte o contratti, anche se solo temporanei. Ma di questi tempi… Qualche problema in amore, ma andrà meglio dal weekend.

Cari Toro, buone occasioni in arrivo sul lavoro: coglietele al volo con entusiasmo.

Tendete a essere un po’ pessimisti: guardate invece al futuro con fiducia. Weekend molto positivo per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede ancora in prima linea nell’affrontare problemi non da poco.

D’altronde questo 2019 non è certo il vostro anno fortunato. Cautela in amore, potrebbero non mancare i conflitti con il partner.

Tra oggi e domani c’è per voi una fase di leggero recupero. Qualche tensione ancora sul lavoro, a causa di possibili disguidi ancora da risolvere.

In generale non siete soddisfatti della vostra vita, o di parte di essa, e vorreste un cambiamento radicale.

Cari Leone, oggi 13 giugno potreste approfittarne per risolvere alcune questioni di soldi o rivedere un contratto di lavoro.

L’amore tornerà protagonista a partire dal weekend: abbiate solo un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2019 | Vergine

Sul lavoro se arrivano delle opportunità interessanti, coglietele al volo senza esitazioni. Da qui a fine anno potreste avviare un ambizioso progetto.

Nel weekend novità importanti in amore. Se siete fermi da tempo, è il momento di ripartire.

Amici della Bilancia, vi aspettavate delle risposte sia in ambito professionale che economico che però non sono arrivate.

Non innervositevi e mantenetevi cauti nei rapporti interpersonali. Rischiereste di passare come spocchiosi e scostanti.

Cari Scorpione, periodo piuttosto piatto secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi in ambito sentimentale: non ci sono particolari novità né in bene né in male.

Novità importanti, invece, potrebbero arrivare dall’ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2019 | Sagittario

In amore dovreste essere più cauti e stare attenti soprattutto a non tenere due piedi in una scarpa.

Navigate a vista e attenti gaffe clamorose. Buone novità invece in ambito professionale.

Giornata neutra, senza particolari novità né in bene né in male. Il meglio arriverà dal weekend.

Per fortuna siete fiduciosi e consapevoli delle vostre possibilità. Valutate però se è il caso di testare nuove strade.

Una giornata all’insegna del nervosismo quella di oggi 13 giugno. Possibili polemiche soprattutto a livello professionale.

Attenti a non avvelenare i rapporti con i colleghi di lavoro. In tal senso, non parlate a sproposito.

Amici dei Pesci, in generale questa è per voi una giornata di recupero. Qualche discussione possibile a livello sentimentale.

Per chi è single sono favoriti gli incontri. Anche in ambito lavorativo si prevedono nuove collaborazioni.

