Oman, attacco contro due petroliere nello stretto di Hormuz

Oman attacco petroliere – Momenti di tensione nello stretto di Hormuz, che separa l’Iran da Oman ed Emirati Arabi Uniti.

Due petroliere nella mattina del 13 giugno sono state colpite da siluri mentre si trovavano a largo di Fujairah negli Emirati: non è chiaro chi abbia sferrato l’attacco o perché.

Inizialmente la notizia era stata data dall’agenzia stampa Reuters, che cita il quotidiano specializzato Tradewinds, che ha a sua volta ricevuto le informazioni da che fonti anonime del settore delle spedizioni.

A confermare l’incidente è stato anche il gruppo britannico di sicurezza marittima United Kingdom Maritime Trade Operations, che ha parlato di un “incidente non specificato” nel Golfo di Oman, invitando a esercitare “estrema cautela”.

Le petroliere

Le petroliere rimaste coinvolte sono la Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e la Kokuka, batente bandiera di Panama: la prima secondo i media iraniani sarebbe affondata a seguito dell’attacco, mentre la secondo è ancora a galla e il suo carico di metanolo è ancora intatto.

“Tutti i 23 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e sono al sicuro”, ha riferito un portavoce al sito norvegese VG.

“L’equipaggio è composto in gran parte da persone provenienti da Russia, Georgia e Filippine”, ha aggiunto il portavoce, sottolineando che la nave trasporta 75mila tonnellate di nafta.

“Possiamo confermare che c’è stato un attacco. C’è stata un’esplosione a bordo della nave di proprietà norvegese”, ha confermato Nesser Selin, portavoce della guardia costiera dell’Oman.

Anche la compagnia energetica statale taiwanese CPC, che aveva commissionato il trasporto della nafta a bordo della nave, ha affermato a Reuters che la Altair potrebbe essere stata colpita da un “siluro”.

Oman attacco petroliere | L’intervento degli Usa

Anche la Quinta flotta degli Stati Uniti, basata nel Bahrein, è intervenuta nell’area per prestare soccorso alle navi in difficoltà. Joshua Frey, portavoce della Quinta flotta, ha dichiarato che il comando statunitense è a conoscenza dell’incidente nel mare di Oman, aggiungendo che sta raccogliendo ulteriori dettagli.

Come specificato nel comunicato rilasciato dalla Marina Usa, sono state lanciate due diverse richieste di aiuto da due petroliere “attaccate” nel golfo dell’Oman “una alle 6.12 del mattino e un’altra alle 7 del mattino (ora locale)”.

Il Giappone

“Le due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate”, ha confermato il ministro del Commercio nipponico Hiroshige Seko, aggiungendo che le due petroliere trasportavano carichi “collegati al Giappone”.

“Ho avuto informazioni che le due navi con carico collegato al Giappone erano state attaccate vicino allo Stretto di Hormuz”, ha confermato Seko.

Il 13 giugno Shinzo Abe è in Iran come primo premier giapponese in visita dal 1979: la sua missione è mediare nel recente conflitto tra Teheran e Washington.

Se l’attacco dovesse essere confermato il rischio è che scoppi una crisi diplomatica con il Giappone, oltre ad essere un segno di una divisione interna nella gestione del potere in Iran.