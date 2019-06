Corte Strasburgo contro Italia ergastolo | Marcello Viola | Ergastolo | Corte europea dei diritti umani

Corte Strasburgo contro Italia ergastolo | La Corte europea dei Diritti umani ha chiesto all’Italia di rivedere la legge sull’ergastolo. Secondo la Corte di Strasburgo, la legge italiana viola il diritto dei condannati a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.

Se non vi saranno ricorsi, la sentenza della Cedu, sarà definitiva tra tre mesi.

La decisione di Strasburgo arriva in seguito al caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, in carcere dall’inizio degli anni Novanta.

L’Italia deve versare 6mila euro per i costi legali a Marcello Viola.

L’ergastolo nell’ordinamento italiano è regolato dall’articolo 17 e seguenti del codice Penale.

L’articolo 22 C.p. dice che “la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno”.

