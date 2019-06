Alena Seredova | Post Instagram | Foto Instagram | Selfie | Ilaria D’Amico | Alfonso Signorini

ALENA SEREDOVA FOTO INSTAGRAM D’AMICO – Un post Instagram che denota un certo senso dell’umorismo. È quello che vede protagonista la bella Alena Seredova. La 41enne show girl e modella ceca, ex moglie di Gianluigi Buffon, ora fidanzata con Alessandro Nasi, si è scattata una foto, un selfie, sotto un cartellone pubblicitario che recita: “D’Amico, ti puoi fidare”. L’allusione è alla giornalista Ilaria D’Amico, fidanzata di Buffon e complice della sua separazione della Seredova con l’ex portiere della nazionale.

Ilaria D’Amico ha già avuto un figlio da Buffon e secondo rumors sarebbe nuovamente in dolce attesa. La foto della Seredova è stata pubblicata sul proprio profilo dal direttore di Chi Alfonso Signorini, che ha postato anche il commento: “Complimenti per il senso dell’umorismo”. L’immagine è stata particolarmente apprezzata.

la Seredova è particolarmente attiva sui social. Qualche mese fa aveva scatenato reazioni una foto provocante caricata sul suo profilo Instagram. I follower della modella ceca hanno apprezzato l’immagine con diversi like, ma anche con alcuni commenti diventati virali.

ma negli ultimi mesi sono arrivate anche frecciate per l’ex marito. “Buffon? Avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi”, ha detto in un’intervista. La modella, legata sentimentalmente a Alessandro Nasi da oltre tre anni, ha comunque detto di avere un rapporto pacifico con l’ex portiere di Juventus e Nazionale. “Non potrei andare in giro a sparlare di lui. Resta pur sempre il padre dei miei figli”.