Una ragazza e il suo sogno trama | Di cosa parla | Film | Stasera | 11 giugno | Italia 1

UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO TRAMA – Stasera, martedì 11 giugno 2019, va in onda su Italia 1 il film Una ragazza e il suo sogno, divertente commedia del 2003 diretta da Dennie Gordon e con nel cast attori come Amanda Bynes, Colin Firth e Kelly Preston. Ma qual è la trama di Una ragazza e il suo sogno? Quale la trama? Di cosa parla il film stasera in tv su Italia 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una ragazza e il suo sogno trama | Di cosa parla il film

Il fil è un remake della pellicola Come sposare una figlia del 1958 di Vincente Minnelli. Racconta le avventure di una ragazza, Daphne, alla ricerca del padre di cui non conosce l’identità. La protagonista, interpretata da Amanda Bynes, è uno spirito libero, dal futuro radioso. Vive a New York insieme alla madre Libbie, ma all’età di 17 anni decide di mettersi alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto.

Per questo prende un aereo e si reca a Londra, dove vive lord Henry, suo padre, che è un politico aristocratico candidato a diventare il primo ministro inglese. L’uomo (Colin Firth) non ha mai saputo di essere diventato genitore, perché si era lasciato con Libbie prima che lei partorisse a causa della disapprovazione della famiglia di lui.

Nella città inglese Daphne, la protagonista di Una ragazza e il suo sogno, conosce Ian, un giovane che la aiuterà a ritrovare il padre e di cui si innamorerà. Lord Henry inizialmente accoglierà bene la presenza della giovane Daphne nella sua casa, ma pian piano cambierà atteggiamento.

La ragazza è infatti particolarmente estroversa e combina guai: un carattere difficilmente compatibile con i rigidi dettami della vita di corte. Alla fine Daphne deciderà di ritornare in America ma lord Henry deciderà di mettere in primo piano la famiglia alla carriera e partirà anche lui verso l’altra parte dell’oceano, ricomponendo così gli equilibri familiari.

Ecco il trailer ufficiale del film Una ragazza e il suo sogno, stasera in tv martedì 11 giugno 2019 su Italia 1 dalle 21.20.