Una ragazza e il suo sogno film | Trama | Cast | Trailer | Streaming | Stasera in tv | 11 giugno | Italia 1

UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO FILM – Questa sera, martedì 11 giugno 2019, va in onda su Italia 1 il film Una ragazza e il suo sogno. Si tratta di una pellicola del 2003 diretta da Dennie Gordon e interpretata tra gli altri da attori molto popolari come Amanda Bynes, Colin Firth e Kelly Preston. Ma qual è la trama di Una ragazza e il suo sogno? Quale il cast e il trailer? Ecco tutte le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Una ragazza e il suo sogno film | Trama

Libby Reynolds durante un viaggio nel deserto viene salvata da Lord Henry Dashwood dopo una rocambolesca caduta: tra i due scocca subito l’amore. La loro storia però si interrompe quando Alistair, il più stretto collaboratore di Lord Henry, inganna entrambi dando loro una lettera in realtà scritta da lui con cui gli fa credere di non poter o voler stare insieme.

Libby, incinta dell’ignaro Henry, torna negli Stati Uniti e nove mesi partorisce una figlia, Daphne, che cresce e passa tutti i suoi diciassette anni a New York. Durante un matrimonio, Daphne si accorge di aver bisogno di conoscere e sapere chi è suo padre. Determinata a trovarlo, la ragazza sale di nascosto su un aereo e parte per Londra. Lì incontra un giovane musicista, Ian Wallace.

Mentre parla col ragazzo, vede in tv un servizio su Henry, quello che è realmente suo padre, nel quale viene detto che presto l’uomo si sposerà, ereditando tra l’altro una figliastra dell’età di Daphne. Inoltre dal servizio la protagonista di Una ragazza e il suo sogno scopre che il padre è candidato a diventare il nuovo Primo Ministro inglese.

Daphne così teme di rovinare la vita del padre presentandosi senza preavviso, ma grazie al sostegno di Ian trova il coraggio e il giorno dopo riesce ad incontrare finalmente il padre.

La notizia sconvolge tutti all’interno della reggia Dashwood, dove Daphne viene comunque accolta bene, soprattutto da nonna Jocelyn, la madre di Henry. Nel frattempo Daphne continua a vedersi con Ian, del quale si innamora.

La trama di Una ragazza e il suo sogno

Daphne si dimostra molto diversa dal padre e dalle sue aspettative: è infatti molto attiva, estroversa e si caccia spesso nei guai. Inizialmente Henry non si infastidisce per questo modo di fare della ragazza, ma lentamente si rende conto che il comportamento della ragazza potrebbe compromettere la propria carriera.

Decide quindi di affrontarla, tentando di farle capire che deve attenersi ad un rigido codice di comportamento. Nel finale il colpo di scena. Henry è sul punto di vincere le elezioni, ma si rende conto che la sua carriera politica non può superare l’importanza della sua famiglia. Decide così di ritirare la sua candidatura.

Dopo un forte litigio con il suo consigliere, Henry scopre che l’uomo sapeva di Daphne e aveva costretto Libby, la madre, ad andarsene: Herny decide così di lasciare tutto e partire per l’America nel tentativo di recuperare il rapporto con Libby e con la figlia Daphne. Un viaggio fortunato perché Henry e Libby alla fine si rimettono insieme, ritrovando così l’unione della propria famiglia.

Una ragazza e il suo sogno film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Una ragazza e il suo sogno, stasera in tv martedì 11 giugno 2019 su Italia 1 dalle 21.20.

Una ragazza e il suo sogno film | Cast

Tanti attori famosi nel cast di Una ragazza e il suo sogno, film del 2003 diretto da Dennie Gordon. La pellicola è un remake del film Come sposare una figlia del 1958 di Vincente Minnelli.

I due protagonisti sono Amanda Bynes (già nota per film come All That, The Amanda Show, Le cose che amo di te, Big Fat Liar, Summertime – Sole, cuore… amore, She’s the Man, Hairspray – Grasso è bello, Sydney White – Biancaneve al college, Easy Girl), e Colin Firth, nei panni del politico aristocratico lord Henry (famosissimo attore che ha recitato già in Valmont, Il paziente inglese, Febbre a 90°, Shakespeare in love, Il diario di Bridget Jones, Una ragazza e il suo sogno, La ragazza con l’orecchino di perla, Nanny McPhee – Tata Matilda,Kingsman – Secret Service, Il ritorno di Mary Poppins).

Il cast di Una ragazza e il suo sogno

Nel cast di Una ragazza e il suo sogno anche Kelly Preston, Oliver James e Jonathan Pryce.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Una ragazza e il suo sogno film | Streaming

Il film una ragazza e il suo sogno va in onda su Italia 1 questa sera martedì 11 giugno 2019. Uscito nelle sale italiane nel 2003, il film stasera in tv in prima serata è una commedia divertente e molto brillante adatta al pubblico giovane di Italia 1. La pellicola vede nel cast attori amati dal pubblico come Amanda Bynes e Colin Firth, nel ruolo dei due protagonisti, la giovane Daphne e suo padre, il politico aristocratico lord Henry.

Italia 1, la rete giovane di Mediaset, è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi ha un abbonamento Sky può trovare Italia 1 al tasto 105.

Volete seguire il film Una ragazza e il suo sogno in diretta streaming? Potete farlo tramite smartphone, tablet e pc grazie a MediasetPlay, la piattaforma streaming che carica tutti i contenuti Mediaset e li mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito. Registrandovi alla piattaforma, potete accedere ai programmi che più vi interessano e recuperarli anche dopo la messa in onda, grazie alla funzione on demand.

Dove vedere una ragazza e il suo sogno in streaming

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente