Salvini commenta la finale del Grande Fratello e viene travolto dagli insulti: “A noi resta il grande fardello”

Nella vita frenetica di Matteo Salvini c’è spazio per un po’ di relax. Il vicepremier leghista se lo concede di sera, quando davanti alla tv sceglie di gustarsi la finale del Grande Fratello 16. Ovviamente non poteva non lasciare traccia dell’esperienza sui social e così in un tweet il ministro dell’Interno ha commentato la serata.

“E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”, scrive il vicepremier della Lega.

Matteo Salvini Grande Fratello | I commenti contro il vicepremier

Matteo Salvini si è goduto quindi lo show di Barbara D’Urso su Canale 5 e l’ha detto ai suoi migliaia di follower sui social. In tanti hanno apprezzato le parole del vicepremier leghista, tanti altri invece hanno colto l’occasione per attaccare il ministro dell’Interno.

“Che imbarazzo… abbiamo un ministro dell’interno che commenta il Gf della D’Urso, più in basso di così si muore… ma dove siamo arrivati??”, scrive qualcuno. “Avessi visto Report”, scrive un altro utente, alludendo alla puntata del programma di inchiesta su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci che nella puntata del 10 giugno, in concomitanza con il Grande Fratello, si è occupato proprio delle ombre sulla Lega.

“Sta’ sereno che tra poco ripartono i balli di gruppo in spiaggia”, ironizza qualcun altro. “A noi rimane il GRANDE FARDELLO”, scrive un altro utente. “Incredibile come la gente possa decidere di mettersi continuamente in ridicolo h24 davanti a milioni di telespettatori, e non farmi parlare di chi partecipa al Grande Fratello”, si legge sempre su Twitter sotto al post del ministro dell’Interno.

Matteo Salvini Grande Fratello | Chi ha vinto il GF16

L’edizione 2019 del Grande Fratello – la sedicesima – è stata vinta dalla concorrente Martina Nasoni. Secondo Enrico Contarin. Terzo posto per Gianmarco Onestini. Quarto classificato è Daniele Dal Moro.

