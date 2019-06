LA LUCE SUGLI OCEANI STREAMING FILM – Stasera, martedì 11 giugno 2019, va in onda il film La Luce sugli oceani, diretto da Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro La luce sugli oceani, debutto letterario di Stedman.

Ma di cosa parla La luce sugli oceani? Protagonista è Tom, un soldato reduce dalla Prima guerra mondiale. Dopo essere andato a vivere su una piccola isola dell’Australia, si innamora di Isabel e i due si sposano. Non riescono però ad avere dei figli dopo che la donna ha due aborti spontanei.

Un giorno sull’isola arriva una barca in avaria, dentro c’è un uomo con una bambina. Tom e Isabel decidono di prendersi cura della piccola, che diventa di fatto la loro figlia, e la chiamano Lucy. Un giorno però tornerà a cercarla la madre biologica, sconvolgendo la serenità raggiunta.

Tutto quello che c’è da sapere su La luce sugli oceani

Ma dove vedere il film con Michael Fassbender? In tv o in streaming? Ve lo diciamo noi.

La luce sugli oceani streaming | Dove vedere in tv

La luce sugli oceani va in onda su Canale 5 martedì 11 giugno 2019. Uscito nelle sale italiane nel 2017, il film molto emozionante stasera in tv in prima serata vede nel cast attori come Michael Fassbender e Alicia Vikander, che rappresentano una coppia anche nella vita reale.

La trama completa di La luce sugli oceani

Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 al tasto 105.

La luce sugli oceani streaming | Dove vedere in diretta streaming

Volete seguire il film La luce sugli oceani in diretta streaming? Potete farlo tramite smartphone, tablet e pc grazie a MediasetPlay, la piattaforma streaming che carica tutti i contenuti Mediaset e li mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito. Registrandovi alla piattaforma, potete accedere ai programmi che più vi interessano e recuperarli anche dopo la messa in onda, grazie alla funzione on demand.

Il cast del film La luce sugli oceani

La luce sugli oceani vi aspetta martedì 11 giugno 2019 alle ore 21:20 circa su Canale 5. Intanto di seguito ecco il trailer del film.

